دراسة جديدة تكشف عن فيتامين يساعد الإنسان على حفظ وتذكر المعلومات تقرير يكشف النتائج الأولية للتحقيق في حادثة السفينة الجانحة بقناة السويس أمريكا ترد رسميا على أنباء سحب قواتها من الخليج تقارب سعودي روسي متسارع ومحمد بن سلمان يطرح على بوتن قضايا جديدة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار في اليمن خلال شهر والحوثيون يصرون على مطلبين الارجنتيني إيكاردي يشعل مواقع التواصل بوصف غريب لزوجته لماذا ابتعثت واشنطن وفدا رفيعا من الكونغرس الأمريكي للقاء أمير قطر مأرب : اختتام أعمال المؤتمر الأول للنازحين ماذا تفعل الأزمات العاطفية بعقلك وجسمك؟ نتائج مخيفة الجزء الأصعب من أزمة "قناة السويس" لم ينته بعد
رجحت هيئة قناة السويس أن تخلص التحقيقات بشأن حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" الذي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة 6 أيام في الشهر الماضي، إلى أن "الأسباب الفنية" بجانب سرعة الرياح، كانت وراء الواقعة.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة "الشرق" اليوم الخميس: "المؤشرات الأوليّة أثناء الفحص الفني تقود إلى احتمالات حدوث فقد في القدرة الكهربية للناقلة، أدى في النهاية إلى فشل في منظومة الدفع والتوجيه، بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل طلمبات الزيت والتبريد للماكينات الرئيسية".
وأوضحت المصادر أن تلك الاحتمالات ربما عطلت طلمبات تشغيل الدفة، خاصة أن مقدمة السفينة ومؤخرتها شحطا، وهما بالأساس يمثلان حركة السفينة.
وأشارت إلى أن عملية تفريغ التسجيلات وأوامر التشغيل المسجلة في الصندوق الأسود، ربما تكشف مزيدا من الكواليس، وكيف كان التعامل داخل قمرة القيادة، وبخاصة بين مرشدي هيئة قناة السويس وقبطان السفينة الجانحة.
وقالت المصادر إن المؤشرات الأولية للتحقيقات ستعفي هيئة قناة السويس من تحمل أي مسؤولية عن الحادث، بل ستصبح في هذه الحالة طرفا أصيلا من الأطراف التي ستطالب بتعويضات من الشركة المالكة للسفينة.
من جانبها قالت الشركة التايوانية المشغلة لسفينة الشحن "إيفر جيفن"، إنها غير مسؤولة عن التأخير في نقل أي شحنة بسبب الحادث. وقال رئيسها، إريك هسيه، إن الاتفاقيات المبرمة مع العملاء لا تضمن وقت وصول الشحنات.
وأضاف أن "إيفر جرين" غير مسؤولة عن أي أضرار مالية ناجمة عن الحادث، وألقى بمسؤولية التعويضات على الشركة اليابانية المالكة للسفينة "شوي كيسن".