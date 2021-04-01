أمريكا ترد رسميا على أنباء سحب قواتها من الخليج

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ردت الولايات المتحدة رسميا على التقارير الصحفية التي أفادت، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليمات للبنتاغون بالبدء في سحب جزء من القوات العسكرية من منطقة الخليج.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم، مضيفة أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.

من جانبه، أكد جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة "العربية"، اليوم، أن

"وزارة الدفاع الأمريكية والرئيس جو بايدن لم يتخذا قراراً بشأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سحب معدات، مشدداً على التزام بلاده بأمن المنطقة".

وأعلن المسؤول الأمريكي أن هناك إعادة تموضع قريب للقوات الأمريكية.

وتابع أن "دول المنطقة تعلم أن أمريكا هي الشريك المفضل، فيما تعمل واشنطن جاهدة على كسب هذه الثقة".

كذلك شدد على أن شركاء الولايات المتحدة في الخليج قادرون على تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وهم قادرون على حماية المنطقة وليس بالضرورة وجود قوات على الأرض.

وأضاف قائلاً: "تحالفاتنا موجودة لتبقى.. لن يرحلوا، إن التزامنا بسلامة وأمن واستقرار شركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يتغير ولن يتغير أبداً".

كما أشار إلى الزمن قد أكد أن نجاح السياسة الأمريكية جاء بسبب التحالفات، مشيراً إلى ما فعله التحالف الدولي من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وكانت صحيفة "ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسمائهم، بأن بايدن أصدر تعليمات للبنتاغون بالبدء في سحب جزء من القوات العسكرية من منطقة الخليج، وتم بالفعل إعادة نشر ثلاث بطاريات على الأقل من أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.