لماذا ابتعثت واشنطن وفدا رفيعا من الكونغرس الأمريكي للقاء أمير قطر

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ناقش الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين الدوحة وواشنطن مع وفد رفيع من الكونغرس الأمريكي.

وجاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري وفداً من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الوفد الأمريكي كلاً من النائب الديمقراطي لويس كوريا من ولاية كاليفورنيا، والنائب الديمقراطي روبن غاليغو من ولاية أريزونا، والنائب الديمقراطي اريك سوالويل من ولاية كاليفورنيا، والنائبة الديمقراطية سارة جاكوب من ولاية كاليفورنيا والنائبة الجمهورية ليزا ماكلين من ولاية ميشيغان.

وتم خلال المقابلة حسب وكالة الأنباء القطرية استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتتسم العلاقات القطرية الأمريكية بالشراكة والتعاون الاستراتيجي؛ إذ إن الدوحة شريك هام لواشنطن في المنطقة، فهي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية.

وتشرف “القيادة المركزية” بالجيش الأمريكي، على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة، بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة “العديد” الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

ويؤكد عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الدوحة واحدة من الشركاء المميزين للولايات المتحدة.

وأطلقت الدوحة وواشنطن “الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي” الذي عقدت النسخة الأولى منه في يناير/ كانون الثاني 2018، بواشنطن؛ والثانية بالدوحة يناير/ كانون الثاني 2019.