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نادي ريال مدريد، يصدر بيانًا رسميًا بشأن رئاسية، المرحلة القادمة

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أصدر نادي ريال مدريد، ظهر اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي، خلال البيان الذي نشره الموقع الرسمي: "طلب الرئيس، بعد الاستماع إلى مجلس الإدارة المنعقد اليوم، ووفقًا للمادة 38 بالقسم (ب) من لائحة النادي الأساسية، الشروع في إجراءات الدعوة لانتخابات الرئاسة ومجلس الإدارة".

يُذكر أن فلورينتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد، يتواجد في منصبه منذ عام 2009، بعدما نجح في الدورات الثلاث الماضية دون أي منافسة.

وكان بيريز قد تولى رئاسة النادي في 19 حزيران 2017، عندما كان المرشح الوحيد حيث أعيد انتخابه لولاية خامسة.

وحينها أعيد انتخابه مباشرة بعد أيام من فوز الفريق الأول لكرة القدم بثنائية تاريخية بالتتويج بالليجا (اللقب 33) ودوري أبطال أوروبا (اللقب 12 والثاني في 3 سنوات)، وكان قبلها قد استهل الموسم بالفوز بكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية في اليابان.

وكانت هذه الولاية الخامسة لبيريز، الثالثة على التوالي، وفي جميعها دون منافسين منذ بدأ ولايته الثانية في 2009.

وإجمالا، تولى رجل الأعمال رئاسة النادي الملكي 17 عاما.

 
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