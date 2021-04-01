تفاصيل ما دار بين الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي ماكرون

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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محادثات هاتفية حيث بحثا التحديات البيئية التي يواجهها العالم.
وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن محمد بن سلمان أجرى اليوم الخميس اتصالا مع ماكرون تم خلاله "بحث ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة".
وأضافت الوكالة أنه "قد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون".
من جانبه، أبدى ماكرون، حسب الوكالة، "ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها".
وفي وقت سابق من اليوم أجرى بن سلمان اتصالا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث ركزا على مناقشة قضايا تغير المناخ العالمي وحماية البيئة، بما في ذلك "الطاقة الخضراء".
وفي 27 مارس أعلن بن سلمان أنه سيتم قريبا إطلاق "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.