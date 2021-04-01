آخر المستجدات.. معركة بطولية في جبهة الكسارة استمرت حتى الصباح ومدفعية الجيش تدك المواقع والتعزيزات في هيلان

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قال موقع الجيش الوطني، اليوم الخميس، أن معركة بطولية خاضها الجيش في جبهة الكسارة غرب مأرب كبد فيها المليشيا الحوثية خسائر فادحة.
ونقل «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري قوله، ان أبطال الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة الشعبية خاضوا معركة بطولية استمرت لساعات، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، تكبدت فيها مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقال المصدر" إن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا هجوماً للمليشيا، حاولت خلاله التقدم على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، وخاضوا معركة بطولية، استمرت من مساء متأخر ليلة أمس حتى صباح اليوم الخميس.
وأشار إلى أن قوات الجيش تصدت ببسالة واقتدار، وأفشلت هجوم المليشيا، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى، ولاذ من بقي بالفرار من عناصر المليشيا الإرهابية.
وأضاف أن الجيش استعاد أسلحة وذخائر ومعدات قتالية كانت بحوزة عناصر المليشيا.
بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش مصادر نيران المليشيا في جبل هيلان ودمرتها.
كما استهدفت بضربات محكمة مجاميع وتعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى جبل هيلان وألحقت بها خسائر فادحة في عناصرها وعتادها.