أشهر أطباء اليمن يموت بفيروس كورونا .. اخترع جهاز طبي عالمي وحاصل على عديد من الألقاب والجوائز الدولية

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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توفي في صنعاء، الطبيب والمخترع اليمني الشهير خالد نشوان، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا،في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية التعتيم على أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وأكدت مصادر طبية وإعلامية متطابقة، وفاة الدكتور خالد نشوان متأثراً بإصابته بكورونا، ما يمثل خسارة كبيرة للقطاع الصحي اليمني، حيث يُعد الراحل واحداً من أبرز العلماء اليمنيين، وأكثرهم شهرة على المستوى العربي والعالمي.

ونعي ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، الطبيب خالد نشوان، وترحموا عليه،بحسب ما رصده مأرب برس اليوم الخميس.

كما اعتبروا رحيله، خسارة كبيرة على القطاع الطبي في اليمن والعالم.

ولد الدكتور خالد نشوان في صنعاء عام 1970، وتمكَّن من اختراع جهاز لتوسيع الشرايين المتصلبة دون إجراء عملية أو تدخل جراحي يُعرَف باسم "نشوان باراسوند"، ويعمل على معالجة أمراض الشرايين من خلال إصدار الموجات فوق الصوتية.

كما حصل على براءة اختراع للجهاز الذي بات يحمل الحماية الملكية الفكرية الدولية، وأكثر من 30 جائزة دولية، ولقب أيضا مخترع العام سنة 2006 في هنغاريا.

إلى ذلك، قلَّد الاتحاد العالمي للمخترعين الطبيب خالد نشوان بالعاصمة المجرية بودابست "وسام فارس المخترعين الدوليين" باسم الجمهورية اليمنية، وكرئيس لاتحاد المخترعين اليمنيين، حيث يعتبر الأول والوحيد في العالم العربي حتى الآن الذي يحصل على هذا اللقب، وفقاً لموسوعة ويكبيديا.