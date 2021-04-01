التحالف يعلن احباط هجوم حوثي وشيك على مأرب

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 255

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إحباط هجوم وشيك للمليشيات الانقلابية، على المدنيين في مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان إنه دمر صاروخا باليستيا، ومنصة إطلاق، تتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب.

واكد استمرار محاولات المليشيات لاستهداف المدنيين الابرياء في مأرب، لافتا إلى العملية الهجومية للميليشيات بالمدينة تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر.