التحالف يعلن احباط هجوم حوثي وشيك على مأرب مستشار في الرئاسة يكشف سبب إفشال ورفض الحوثيين مبادرة السلام السعودية الميسري يصارح الجميع بالكثير من الملفات المسكوت عنها ويكشف حقيقة رغبته في خلافة هادي إيجاز برس جديد الصحافة الإلكترونية في اليمن الملتقي الثقافي اليمني بماليزيا ينظم ندوة فكرية أدبية في ذكرى استشهاد الزبيري المصالحة الخليجية تعود من جديد واجتماع عاجل بين قطر والسعودية في الرياض الحكومة الشرعية تسلم مجلس الأمن وثائق تفضح المليشيات الحوثية بعلاقاتها مع الإرهاب والصفقات المتفقة مع القاعدة المحكمة العسكرية في مأرب تعقد جلستها العلنية الثالثة لمحاكمة ضابط إيراني دخل متنكر إلى الأراضي اليمنية الدولار الأمريكي يشهد تغيرا لم يحدث منذ 25 عاما أغذية قاتلة...أحذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة فقد تكون سبب في موتك
قال مستشار الرئيس هادي، ياسين مكاوي، أن توجيهات إيرانية وصلت للحوثيين تأمرهم بإفشال ورفض المبادرة السعودية للحل في اليمن.
وأضاف في تغردات عبر تويتر، أن السلام لا يتجزأ، مشدداً على أن محاولات إيران ومرتزقتها الحوثيين تمرير سلام جزئي مفصل حسب مصالحهم يشكل تهديداً خطيراً على اليمن والمنطقة، وفق تعبيره.
كما لفت إلى أن إيران وميليشياتها يهربون السلاح، وينهبون المواد والسلع وأموال النفط ومشتقاته في ظل القيود المفروضة عليهم.
كذلك قال أن قصف الميليشيا الجنوني على النازحيين في مأرب ما هو إلا دليل على أن الإرهاب الحوثي لا تعنيه الإنسانية.