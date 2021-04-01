مستشار في الرئاسة يكشف سبب إفشال ورفض الحوثيين مبادرة السلام السعودية

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مستشار الرئيس هادي، ياسين مكاوي، أن توجيهات إيرانية وصلت للحوثيين تأمرهم بإفشال ورفض المبادرة السعودية للحل في اليمن.

وأضاف في تغردات عبر تويتر، أن السلام لا يتجزأ، مشدداً على أن محاولات إيران ومرتزقتها الحوثيين تمرير سلام جزئي مفصل حسب مصالحهم يشكل تهديداً خطيراً على اليمن والمنطقة، وفق تعبيره.

كما لفت إلى أن إيران وميليشياتها يهربون السلاح، وينهبون المواد والسلع وأموال النفط ومشتقاته في ظل القيود المفروضة عليهم.

كذلك قال أن قصف الميليشيا الجنوني على النازحيين في مأرب ما هو إلا دليل على أن الإرهاب الحوثي لا تعنيه الإنسانية.