إيجاز برس جديد الصحافة الإلكترونية في اليمن الملتقي الثقافي اليمني بماليزيا ينظم ندوة فكرية أدبية في ذكرى استشهاد الزبيري المصالحة الخليجية تعود من جديد واجتماع عاجل بين قطر والسعودية في الرياض الحكومة الشرعية تسلم مجلس الأمن وثائق تفضح المليشيات الحوثية بعلاقاتها مع الإرهاب والصفقات المتفقة مع القاعدة المحكمة العسكرية في مأرب تعقد جلستها العلنية الثالثة لمحاكمة ضابط إيراني دخل متنكر إلى الأراضي اليمنية الدولار الأمريكي يشهد تغيرا لم يحدث منذ 25 عاما أغذية قاتلة...أحذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة فقد تكون سبب في موتك عامل يلقي بنفسه في فرن لصهر الحديد.. والسبب لا يُصدّق هل انتهى شهر العسل بين مصر والإمارات؟.. تهديد السيسي لإثيوبيا عسكرياً يكشف سر الخلاف وقف شامخا في وقت مبكر أمام المليشيات..وزراة الداخلية تنعي استشهاد واحدا من أكفأ القيادات الأمنية بـ «مـأرب»
أطلقت مؤسسة إيجازبرس للدراسات والإعلام، موقعها الإلكتروني "إيجاز برس" والذي قالت إنها تطمح أن يشكل إضافة نوعية جديدة في رصيد الصحافة الالكترونية.
تضم أسرة تحرير "إيجازبرس" نخبة من الإعلاميين المخضرمين، والشباب الواعدين، الطامحين لإيجاد نافذة اعلامية نوعية مستقله تعمل على مدار الساعة وتختص بكل ما يتعلق بالشأن اليمني والدولي.
ويسعى "إيجازبرس" إلى تقديم محتوى إعلامي نوعي يحظى باهتمام كافة شرائح المجتمع، يتميز بمصداقية الخبر، وموضوعية الطرح، والتحليل، والمهنية في الأداء.
وفي بيان الإشهار قالت المؤسسة إن الموقع بداية الطريق لتأسيس منظومة إعلامية تواكب المرحلة والمتغيرات على الساحة اليمنية والدولية، وسيعمل "إيجازبرس" على رصد وتوثيق الانتهاكات، ويتبنى الدفاع عن الحقوق والحريات، ويقف ضد الأفكار الشاذة والمتطرفة.