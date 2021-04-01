إيجاز برس جديد الصحافة الإلكترونية في اليمن

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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أطلقت مؤسسة إيجازبرس للدراسات والإعلام، موقعها الإلكتروني "إيجاز برس" والذي قالت إنها تطمح أن يشكل إضافة نوعية جديدة في رصيد الصحافة الالكترونية.

تضم أسرة تحرير "إيجازبرس" نخبة من الإعلاميين المخضرمين، والشباب الواعدين، الطامحين لإيجاد نافذة اعلامية نوعية مستقله تعمل على مدار الساعة وتختص بكل ما يتعلق بالشأن اليمني والدولي.

ويسعى "إيجازبرس" إلى تقديم محتوى إعلامي نوعي يحظى باهتمام كافة شرائح المجتمع، يتميز بمصداقية الخبر، وموضوعية الطرح، والتحليل، والمهنية في الأداء.

وفي بيان الإشهار قالت المؤسسة إن الموقع بداية الطريق لتأسيس منظومة إعلامية تواكب المرحلة والمتغيرات على الساحة اليمنية والدولية، وسيعمل "إيجازبرس" على رصد وتوثيق الانتهاكات، ويتبنى الدفاع عن الحقوق والحريات، ويقف ضد الأفكار الشاذة والمتطرفة.