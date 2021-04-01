الحكومة الشرعية تسلم مجلس الأمن وثائق تفضح المليشيات الحوثية بعلاقاتها مع الإرهاب والصفقات المتفقة مع القاعدة المحكمة العسكرية في مأرب تعقد جلستها العلنية الثالثة لمحاكمة ضابط إيراني دخل متنكر إلى الأراضي اليمنية الدولار الأمريكي يشهد تغيرا لم يحدث منذ 25 عاما أغذية قاتلة...أحذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة فقد تكون سبب في موتك عامل يلقي بنفسه في فرن لصهر الحديد.. والسبب لا يُصدّق هل انتهى شهر العسل بين مصر والإمارات؟.. تهديد السيسي لإثيوبيا عسكرياً يكشف سر الخلاف وقف شامخا في وقت مبكر أمام المليشيات..وزراة الداخلية تنعي استشهاد واحدا من أكفأ القيادات الأمنية بـ «مـأرب» الجيش يلحق هزيمة مُذلة بـ وكلاء الملالي بـ تعـز.. تفاصيل جهاز المخابرات «الحـوثي» يستدعي شيـخ قبلي وقيادي بارز في «حزب المؤتمر» والاخير يكشف عن السبب ويوجه رسالة بحـرقة لـ مشائخ وابناء قبيلته بـ «عمـران» طيران التحالف يصطاد اثنين من قيادات الحوثي
واصلت المحكمة العسكرية في مأرب عقد جلسات خاصة بمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني، المدعو حسن إدريس إيرلو، بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وعقدت المحكمة العسكرية أمس جلستها العلنية الثالثة، بمدينة مأرب، بحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020، والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو.
وأمرت المحكمة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بتنصيب هيئة الدفاع عن المتهم، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات في مواجهة المنصبين.
كما أمرت المحكمة العسكرية اليمنية بضم ملف قضية المدعو إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.