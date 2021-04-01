المحكمة العسكرية في مأرب تعقد جلستها العلنية الثالثة لمحاكمة ضابط إيراني دخل متنكر إلى الأراضي اليمنية

الخميس 01 إبريل-نيسان 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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واصلت المحكمة العسكرية في مأرب عقد جلسات خاصة بمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني، المدعو حسن ‏إدريس إيرلو، بتهمة الدخول متنكراً إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي ‏وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب‎. ‏

وعقدت المحكمة العسكرية أمس جلستها العلنية الثالثة، بمدينة مأرب، بحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم ‏قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020، والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس ‏إيرلو‎.

‏ وأمرت المحكمة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بتنصيب هيئة الدفاع عن المتهم، وتلاوة قرار الاتهام ‏وقائمة أدلة الاثبات في مواجهة المنصبين‎.

‏ كما أمرت المحكمة العسكرية اليمنية بضم ملف قضية المدعو إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، ‏الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري ‏والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب‎.‎‏