عامل يلقي بنفسه في فرن لصهر الحديد.. والسبب لا يُصدّق

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أقدم عامل صيني على الانتحار بإلقاء نفسه في فرن لصهر الحديد الصلب، على خلفية خسارته المزعومة في سوق الأسهم.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن وانج لونج البالغ من العمر 34 عاما، ألقى بنفسه في الفرن الذي تبلغ درجة حرارته 900 درجة مئوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن لونج أصيب باليأس بعد أن خسر 6 آلاف إسترليني (8 آلاف دولار تقريبا) في البورصة.
وكان لونج قد اختفى أثناء نوبة عمل ليلية في مصنع الصلب الصيني، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة سلسلة الأحداث المأساوية التي قادته للانتحار.
وأظهر مقطع فيديو صادم الموظف الذي يعمل في المصنع منذ فترة طويلة وهو ينظر في الفرن أثناء عملية الصهر، قبل أن يخلع خوذته ويقفز في النيران الحارقة.
وقالت مجموعة "باوجانج" المالكة للمصنع إن هناك شكوكا في أن وفاته مرتبطة بكم الخسائر الكبيرة التي مُني بها ولأنه غير قادر على سداد ديونه الكثيرة.
وعمل وانج لونج المستثمر غير المحترف في الشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج الحديد في الصين لأكثر من عقد.