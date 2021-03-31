وقف شامخا في وقت مبكر أمام المليشيات..وزراة الداخلية تنعي استشهاد واحدا من أكفأ القيادات الأمنية بـ «مـأرب»

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نعت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء استشهاد رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة فرع مأرب القائد البطل العقيد صالح احمد ناصر لضمد العباب وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في معارك البطولة والكرامة والإباء ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية الكهنوتية، اليوم الاربعاء.

واوضحت وزراة الداخلية في بيان النعي التي وصل "مأرب برس" نسخة منه على ان الشهيد العقيد صالح العباب كان واحدا من أكفأ الضباط وصاحب مواقف صادقة في الولاء الوطني.

وذكر البيان بأن الشهيد العباب كان ممن أسهموا وبشكل فعال في تأمين وإرساء دعائم الاستقرار في مأرب ، ووقف شامخا في وقت مبكر أمام المليشيا الحوثية الانقلابية الكهنوتية ومشاريعها التخريبية الحالمة للعودة بالوطن إلى الماضي المظلم

فيما يلي نص البيان:

تنعى وزارة الداخلية إلى جميع منتسبيها وشعبنا اليمني العظيم استشهاد القائد البطل العقيد صالح أحمد ناصر لضمد العباب، رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة فرع مأرب، الذي استشهد اليوم الأربعاء وهو يؤدي واجبه الوطني في معركة الدفاع عن الوطن والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة.

لقد كان الشهيد العقيد صالح العباب واحدا من أكفأ الضباط الأوفياء والمخلصين مقداما شجاعا ومناضلا وفيا وقائدا مخلصا وصاحب مواقف صادقة في الولاء الوطني وفي مقدمة الصفوف مجسدا الجندية، وأسهم بشكل فعال في تأمين مأرب وإرساء دعائم الاستقرار في مأرب، ووقف شامخا في وقت مبكر أمام المليشيا الحوثية الانقلابية الكهنوتية ومشاريعها التخريبية الحالمة للعودة بالوطن إلى الماضي المظلم.

ولقد كان الشهيد البطل من أوائل القيادات الأمنية التي سجلت ادوارا ونضالات خالدة في إعادة بناء المؤسسة الأمنية بمأرب في مرحلة حساسة وفارقة في تاريخ الوطن، وكان من طلائع الأبطال الذين انحازوا للوطن وخيارات الشعب اليمني ونذروا أنفسهم في ميادين العمل الأمني ومواجهة الخلايا النائمة الإرهابية لمليشيا الحوثي وحراسة المكتسبات الوطنية وآمال وتطلعات اليمنيين في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله.

إن وزارة الداخلية وهي تنعي أحد ضباطها الأفذاذ تؤكد أنها ماضية على الدرب في حماية المواطنين والنازحين والانتصار للأهداف السامية التي ضحى الشهيد ورفاقه من أجلها، وخطوا معالمها بدمائهم الزكية التي ستضيء دروب التضحية والفداء وستشعل عزائم البسالة والفداء وتهزم مشاريع ومخططات المليشيا الكهنوتية الانقلابية لتبقى راية الوطن خفاقة ويبقى اليمن شامخا عزيزا لا يقبل الذل والهوان وينعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

وتعبر وزارة الداخلية عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الشهيد وذويه ولجميع منتسبي الأجهزة الأمنية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.