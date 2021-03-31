الجيش يلحق هزيمة مُذلة بـ وكلاء الملالي بـ تعـز.. تفاصيل

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر اليوم الاربعاء بأن قوات الجيش الوطني تخوض معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش الوطني وانهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن العقيد البحر قولة ، إن وحدات من قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة وقطع خطوط الإمداد المليشيا في الجبهة الغربية بمديرية مقبنة.

وأضاف أن من أبرز هذه المواقع تلة المطاحن وسلسلة من التلال الصغيرة المجاورة باتجاه جبل العرف وباتجاه البرح، مضيفاً أن إجمالي ما تم تحرير يقدر بأكثر من 4 كلم، وتضاف إلى ما تم تحريره خلال الأيام الماضية ضمن العملية العسكرية التي انطلقت لفك الحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية الإرهابية على مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات.

وأكد العقيد البحر، أن قوات الجيش الوطني في المحور تسير وفق الخطط العسكرية المرسومة وتحقق المهام القتالية المطلوبة والمهام المباشرة واتجاهات الهجوم، في إطار المعركة الرامية لتحرير تعز بالكامل وفك الحصار المفروض على سكانها.

ولفت إلى أن هناك خسائر كبيرة في صفوف المليشيا الانقلابية التي تعيش حالة من الانهيارات الكبيرة وحالات الفرار، مؤكداً أن العشرات من عناصر المليشيا سقطوا بين قتيل وجريح إلى جانب تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية.

وأشار إلى أن محافظة تعز على موعد مع التحرير والتطهير الكامل من مليشيا الحوثية الإرهابية وكسر الحصار الذي تفرضه على المدينة وفتح المعابر وجميع المنافذ المؤدية من وإلى تعز، ووضع حداً لجرائمها اليومية ضد المدنيين.