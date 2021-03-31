جهاز المخابرات «الحـوثي» يستدعي شيـخ قبلي وقيادي بارز في «حزب المؤتمر» والاخير يكشف عن السبب ويوجه رسالة بحـرقة لـ مشائخ وابناء قبيلته بـ «عمـران»

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام وأحد مشائخ مديرية «جبل عيال يزيد» التابعة اداريا لمحافظ عمران اليوم الأربعاء بأن مايسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في صنعاء استدعاه للحضور على خلفية آراءه الناقدة للمليشيات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»

وذكر مستشار محافظة عمران وعضو اللجنة الدائمة في حزب المؤتمر الشيخ عبد اللطيف عزان في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك تابعة "مأرب برس" على ان ما يسمى بمكتب وكيل جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء ابلغه في اتصال هاتفي بسرعة الحضور على خلفية آراءه الناقدة للمليشيات على شبكات التواصل الاجتماعي.

واوضح عزان بأنه سيلبي طلب الحوثيين داعياً قيادات المؤتمر الشعبي في صنعاء ومشايخ ومراجع مديرية جبل عيال يزيد ومديرية عيال سُريح التابعتين لمحافظة عمران بالوقوف إلى جانبه ضد ممارسات الحوثيين القمعية.

مأرب برس يعيد نشر نص الرسالة :

إتصلوا بنا من مكتب وكيل جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء للحضور..وهذا جزاء من يتكلم أو يقف مع الوطن والبسطاء ومن يقدم لهم النصيحة بالخير ورعاية لجور التضحيات التي كان حلمنا تحقيق نهج الراحل الحمدي...وحرقتنا على بلدنا وتمنياتنا بإصلاح كل خلل...ووقفنا موقف الوطن من أول لحظة عندما تغيرت النوايا وأتضحت بخروج النهج عن مصلحة اليمن ومواقف الشرفاء ومن حينها لم ننساق مع أي طرف وتجرعنا كل العناء..وأوردتنا حتى للعودة الى الزراعة والقات في مسفط الرأس وحريق الأعصاب وضرر صحتنا...إنها المواقف التي تحترق على كل ضرر بوطني..

سنذهب اليهم ونلبي طلبهم....... ونوكلها...إلى كل شريف وصادق في بلدي والى رجال ومشايخ ومراجع جبل عيال يزيد وعيال سريح خاصة.القبيلتين الطائعة والمضحية والواضع عليها جدار ذي القرنين..من حقوق وقدر لجور تضحياتها وباللغااالي والنفيس.....ونوكلها لقيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وكل من يقف بشرف وصدق وإخلاص مع وطني اليمن وصالح شعبه والبسطاء وموظفين الدولة... التي بقت قضيتي الرئيسية هي رواتبهم.....سنلبي وبكل تأكيد إذا لم نكف عن كلامنا أو نبصم على كل مايريدون مالم سيوضعوننا في أعلى قائمة الخونة والمرتزقة وكل من يقول انظروا لمصلحة بلدكم واصلحوا أنفسكم كدولة فاللغير ولو أكبر حلفيكم لايريد تكونوا دولة من يقول هذا فمرتزق؟. لايهمني شي بقدر ماهي مواجع وقتل كل صادق.. ولم نكتفي بألم وجور التضحيات ودماء إخوتي وأولاد عمي واملاكنا وحياتنا الجحيم إثر مقتل شهيد اليمن الراحل إبراهيم الحمدي..وتاريخ نظال الوالد رحمه الله تعالى في ثورة 26 سبتمبر الذي إنقطع عن الدولة وحقوقه وحتى راتبه منذ مقتل أولاده في السبعينات.بل أنها هي التضحية

بحثت عن هبة أحبوك يا وطني ....

فلم أجد لك إلا قلبي الدامي...&

وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو وكيلنا وخير الشاهدين..&

م. عبد اللطيف قايد عزان...

مستشار محافظة عمران

عضوا اللجنة الدائمةالرئيسية

الخميس 2021/4/1