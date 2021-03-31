السعودية تعلن قرارات جديدة بخصوص التأشيرات والإقامات

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كشف السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، عن قرار اتخذته المملكة بشأن إقامات المصريين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى السعودية بعد تعليق حركة الطيران.
وقال السفير إن "السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران في المملكة"، بحسب موقع "مصراوي".
واستقبلت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبد الشهيد، اليوم، السفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين في السعودية والمتواجدين بمصر".
وكانت الوزارة قد تلقت العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، الموجودين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم في المملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.
وعرضت الوزيرة هذه المناشدات على السفير الذي استجاب لها، وأعلن عن قرار مد فترة التأشيرة والإقامات، وشكرت الوزيرة السفير السعودي والسلطات والمسؤولين في السعودية، لإصدارهم القرار.
وأشارت إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.
وأهابت الوزيرة بالمواطنين المصريين العاملين بالسعودية ألا ينساقوا خلف ما يتردد بشأن إعلان موعد عودة حركة الطيران بالسعودية، دون انتظار إعلان رسمي بذلك من المملكة، وبالتالي عدم الاستجابة للدعوات التي تنادي بدفع أموال للعودة حتى لا يتعرضوا للنصب، مشددة على أنه حتى الآن لم تصدر السعودية أي قرارات جديدة بشأن عودة حركة الطيران.