حاكم صنعاء الفارسي ”حسن إيرلو“ في قفص الاتهام بتهمة ”التنكر“ و”التجسس“

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقدت المحكمة العسكرية، يوم الأربعاء 31 مارس/آذار، جلستها العلنية الثالثة، لمحاكمة المندوب الايراني لدى مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعو حسن ايرلو.

وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، عُقدت الجلسة الثالثة، لمحاكمة الضابط في الحرس الثوري الايراني، حسن ايرلو، بتهمة ”الدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب“.

وقدمت النيابة العامة العسكرية، خلال الجلسة، الإعلان الرسمي الذي تم نشره في صحيفة 26 سبتمبر الرسمية لثلاثة أعداد متتالية بإعلان المتهم بالحضور للرد على الدعوى المقدمة ضده من قبل النيابة.

وأمرت المحكمة بضم الإعلانات على ملف القضية، وكذا تنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات في مواجهة المنصبين.

كما أمرت المحكمة بضم ملف القضية أعلاه إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 أخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.