الحكومة السعودية تفاجئ سكان المملكة بقضايا تتعلق بالصحة والتعليم

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي إنه ليس صحيحا أن المستشفيات والمدارس الحكومية ستكون بمقابل مادي، مؤكدا التزام الدولة بمجانية الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الهدف من برنامج التخصيص هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة ستعلن الهيئة الملكية لتطوير الرياض عن جميع التطورات والتفاصيل حول سبب إيقاف الإفراغ والبناء في مخططات شمال طريق الملك سلمان بالرياض.

ولفت إلى أن حكومة المملكة أطلقت وأعلنت خلال الـ90 يوما الماضية 11 مبادرة ومشروعا ذات أثر محلي وعالمي، وفي الأيام الـ4 الماضية فقط، شهدت المملكة إطلاق 4 مبادرات نوعية ذات بصمة عالمية، مبينا أن منتجات المملكة وصلت إلى 178 دولة حول العالم.

وفي ملف جائحة كورونا، قال القصبي، إنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.

وفي الملف السياسي أكد وزير الإعلام، أن إنهاء الأزمة في اليمن أولوية لدى المملكة العربية السعودية، موضحا أن حل أزمة اليمن أولوية للمملكة لينعم الشعب اليمني بالسلام والاستقرار، وأن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن لاقت ترحيبا دوليا واسعا، فيما دلت هجمات ميليشيا الحوثي دلالة على رفض جهود السلام ومنها المبادرة السعودية.