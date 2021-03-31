أطعمة ومشروبات انتبه ولا تتناولها على معدة فارغة

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هناك كثير من الأطعمة التي نتناولها دون تفكير كل صباح، والتي قد تكون السبب وراء الانزعاج الذي قد نشعر به بعد تناول هذه الوجبة. وفي ما يأتي بعض الأطعمة التي ينبغي الحرص على عدم تناولها على معدة فارغة:

1- المشروبات الغازية أو الصودا

يحذّر كاريرا من أن شرب كثير من المشروبات الغازية “يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي في المعدة ويزيد من إنتاج حمض الهيدروكلوريك”.

2- المعجنات

تعدّ المعجنات من أكثر الأطعمة شيوعا في فطور الصباح. ويشير كاريرا إلى أنها تحتوي على دهون تحفز إفراز حمض المعدة.

3- الخبز الأبيض

عند تناول الكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز الأبيض) على معدة فارغة، فإن ذلك يؤدي إلى الارتفاع السريع في مستويات الغلوكوز والأنسولين، التي تنخفض بعد ذلك بوقت قصير وتسبب الشعور بالجوع الذي يؤدي بنا إلى تناول مزيد من الطعام.

4- القهوة والشاي

وأشار الدكتور كاريرا إلى أن “الكافيين والثيانين (Theanine) يحفزان إنتاج حمض المعدة”. ولذلك لا يُنصح بتناول هذه المشروبات في حال كان الشخص يعاني مشكلات في الحموضة.