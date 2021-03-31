الفنان محمد عساف يكشف للجمهور هكذا عثرت على زوجتي خلال رحلة لندن

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 100

بعد مرور 7 أشهر على زواجه، أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف، أنه التقى صدفة بزوجته الحالية ريم عودة، خلال رحلة له في لندن بالمملكة المتحدة.

ونقلت قناة “ام بي سي” عن عساف قوله: “في الحقيقة كنت كثير خائف من موضوع الزواج، وفي يوم تعرفت على زوجتي بالصدفة، كنت في لندن تعرفت عليها، حيث التقط أخوها معي صورة للتذكار، ثم بحثت عنها، وكان الحديث في البداية عادي كثير دون ان أذكر فكرة الزواج”.

وأضاف: “بعد فترة صار حديث بيننا ثم التقينا بعدها بفترة ثم ذهبت الى أهلها في البيت، وكان الشيء عادي، ثم تكررت الزيارات الى الأهل، وأحببت الألفة بينهم وتفاهمهم، ثم أحببتهم، وفي الحقيقة هو حب من النظرة الأولى، وأكثر شيء أحببته فيها هدوءها وكلامها يأتي في مكانه”.

وتابع عساف: “تأخذ الحياة بطريقة بسيطة، وتحب الاستقرار والعيش في بيت طبيعي”، مبينا أن زوجته كانت خائفة منه في البداية، نظرا لحياة النجومية التي يحياها محمد.