أطعمة ومشروبات انتبه ولا تتناولها على معدة فارغة الفنان محمد عساف يكشف للجمهور هكذا عثرت على زوجتي خلال رحلة لندن القضاء يلزم فنان مصري بدفع 500 ألف جنيه لسمية الخشاب مأرب تفتتح مخيما جديدا لإيواء مئات الأسر النازحة بالمحافظة في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي.. الحوثيون يعترفون بقصف مخيمات النازحين بمأرب ويتوعدون باستمرار قصفهم ويسوقون مبررات ”قبيحة وعقيمة“ حزب الإصلاح بحضرموت يعلن موقفه من استهداف المتظاهرين بالمكلا لماذا تراجعت معدلات البطالة في السعودية ؟ إدارة بايدن تفاجئ إسرائيل بتعديل قرار سابق اعتمده ترامب بشأن الأراضي المحتلة لماذا يهتم اليابانيون بالغربان؟ مجلس الأمن الدولي يتسلم تقرير مدعم بالوثائق والأدلة يؤكد ارتباط ”الحوثي“ بـ”القاعدة“ و”داعش“ (تفاصيل التقرير)
بعد مرور 7 أشهر على زواجه، أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف، أنه التقى صدفة بزوجته الحالية ريم عودة، خلال رحلة له في لندن بالمملكة المتحدة.
ونقلت قناة “ام بي سي” عن عساف قوله: “في الحقيقة كنت كثير خائف من موضوع الزواج، وفي يوم تعرفت على زوجتي بالصدفة، كنت في لندن تعرفت عليها، حيث التقط أخوها معي صورة للتذكار، ثم بحثت عنها، وكان الحديث في البداية عادي كثير دون ان أذكر فكرة الزواج”.
وأضاف: “بعد فترة صار حديث بيننا ثم التقينا بعدها بفترة ثم ذهبت الى أهلها في البيت، وكان الشيء عادي، ثم تكررت الزيارات الى الأهل، وأحببت الألفة بينهم وتفاهمهم، ثم أحببتهم، وفي الحقيقة هو حب من النظرة الأولى، وأكثر شيء أحببته فيها هدوءها وكلامها يأتي في مكانه”.
وتابع عساف: “تأخذ الحياة بطريقة بسيطة، وتحب الاستقرار والعيش في بيت طبيعي”، مبينا أن زوجته كانت خائفة منه في البداية، نظرا لحياة النجومية التي يحياها محمد.