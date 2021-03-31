حزب الإصلاح بحضرموت يعلن موقفه من استهداف المتظاهرين بالمكلا

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت حادثة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بمنطقة ميفع غرب مدينة المكلا، صباح الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة ثمانية آخرين حالة أحدهم خطيرة.

واعتبر إصلاح حضرموت الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المواطنين المطالبين بحقوق مشروعة لا يحل المشاكل التي تتفاقم في المحافظة بل تزيدها تعقيداً، داعياً السلطة بالمحافظة إلى تلبية احتياجات المواطنين وبشكل عاجل كسلطة مسئولة عن مقدرات المحافظة وثرواتها.

ودعا إصلاح حضرموت إلى فتح تحقيق عاجل في من أمر بإطلاق الرصاص الحي ومن نفذه.

كما طالب إصلاح حضرموت المواطنين التزام الطرق السلمية الحضارية والمكفولة قانوناً دون الأضرار بالمصالح العامة والخاصة للمطالبة بحقوقهم.

وترحم إصلاح حضرموت على من سقط شهيداً من أبناء ميفع الاحرار، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء الجرحى في هذا الحادث الأليم.

ودعا الاصلاح السلطة بالمحافظة إلى التكفل بعلاج الجرحى وكفالة أسرة القتيل، سائلاً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يخلف على أهله وذويه.

وأكد إصلاح حضرموت في اجتماع مكتبه التنفيذي بمدينة المكلا على تضامنه الكامل مع كل مطالب الشعب المشروعة وطرق التعبير عنها بشكل سلمي والذي أصبحت سلوكاً لدى عدد من المواطنين للوصول إلى حقوقهم المشروعة.

وتأسف إصلاح حضرموت إلى ما وصلت إليه أوضاع الكهرباء من تراجع مخيف ينذر بصيف ساخن ومعاناة متجددة، منبها السلطة بالمحافظة والحكومة إلى ضرورة وضع معالجات عاجلة لهذه المشكلة المستمرة.