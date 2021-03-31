لماذا تراجعت معدلات البطالة في السعودية ؟

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين مواطني السعودية انخفض إلى 12.6 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020 من 14.9 بالمئة في الربع الثالث من 2020.

وتطبق الحكومة السعودية إصلاحات اقتصادية منذ عام 2016 لتوفير ملايين الوظائف وخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول عام 2030. ولكن الخطط تعثرت بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أدت لتهاوي أسعار النفط العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: "خلال الربع الرابع من عام 2020، قامت الهيئة العامة للإحصاء بالتركيز على فئة المتعطلين السعوديين، وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن 93 بالمئة من المشاركين في المسح قالوا إنهم سيقبلون وظائف بالقطاع الخاص، لكن كثيرين أبدوا رفضهم لوظائف بالقطاع الخاص إذا كانت بعيدة عن أماكن إقامتهم.

وتعزيز نمو القطاع الخاص ركيزة خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" لتنويع الموارد الاقتصادية للمملكة بعيدا عن النفط وتوفير وظائف.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن أمس الثلاثاء، عن برنامج لاستثمار شركات القطاع الخاص بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي بحلول 2030، وستسهم شركة النفط العملاقة "أرامكو" والشركة التابعة لها "سابك" بنسبة 60 بالمئة من الإجمالي.