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لماذا يهتم اليابانيون بالغربان؟

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تحظى الغربان بمكانة خاصة متأصلة في الثقافة اليابانية، رغم أن لها سمعة سيئة في غالبية الدول بسبب دورها في نشر القمامة ومهاجمة البشر.

وتحدث تقرير نشره موقع "اليابان بالعربي" عن سر اهتمام اليابانيين بالغربان، التي تندرج تحت اسم "كاراسو"، الذي يشمل أنوعا أخرى من الطيور.

وفي الثقافة اليابانية يعد الغراب من الطيور التي تحتل مكانة مميزة وخاصة "ياتا غاراسو" الشهير، الذي كان يعبد في الأضرحة الثلاثة في كومانو المعروفة بطرق الحج، بحسب الموقع الياباني.

ولفت الموقع إلى أن الإمبراطور الياباني جينمو، اصطحبه في رحلة هجرته الشرقية بين كومانو وياماتو.

وتحتفل العديد من الأضرحة في جميع أنحاء البلاد بمهرجان أوبيشا ماتسوري، الذي يقام في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وفي هذه المناسبة يتم إطلاق النار على هدف به رسم لغراب لضمان عام صحي وحماية الأسرة.

ويتمتع الغراب بحضور بارز في الثقافة اليابانية في العديد من المجالات ومنها المجالات الرياضية، إذ يحمل الاتحاد الياباني لكرة القدم شعار "الغراب".

 
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