مجلس الأمن الدولي يتسلم تقرير مدعم بالوثائق والأدلة يؤكد ارتباط ”الحوثي“ بـ”القاعدة“ و”داعش“ (تفاصيل التقرير)

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سلمت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، الاربعاء 31 مارس/آذار، مجلس الأمن الدولي تقريرا مكونا من واحد وعشرين صفحة ومزود بالصور والجداول و"الادلة" يثبت تورط ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

التقرير أعده جهازي الأمن السياسي والقومي لكشف العلاقة والتعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، قال إن "ميليشيا الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجت عن أحد مخططي الهجوم على السفينة "يو إس إس كول".

وأشار إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية، وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعاء تحت رعاية الحوثيين.



وقال أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للالتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين.



وأورد التقرير شهادات لعضو في تنظيم القاعدة يدعى موسى ناصر علي الملحاني والذي اعترف بوجود مقاتلين من التنظيم مع المليشيات الحوثية.



كما أورد التقرير أسماء لأبرز الإرهابيين الذين كانوا مسجونين في سجن الأمن السياسي وتم إطلاق سراحهم وهم جمال البدوي، سامي فضل ديان المتهم بالتخطيط لعملية اغتيال اللواء سالم قطن في 2012، ومياد الحمادي من خلية تفجير السبعين 2012، وماهر الرميم من خلية محاولة اغتيال الرئيس هادي 2013، وصدام علي الحميري (أبو الفداء).



وقال التقرير إن الحوثيين أطلقوا سراح "جمال علي البدوي وعلي قائد العنسي "ومنحتهما بطائق شخصية باسمين مزورين وتهريبهما إلى محافظة مأرب لتنفيذ عمليات إجرامية".



وأضاف:" وجد أن كثيرا من القيادات والعناصر الإرهابية تتواجد في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية؛ أبرزهم "الإرهابي عارف مجلي قائد خلية أرحب حيث أصبح قياديا كبيرا في مليشيات الحوثي"، وكذا الإرهابي علي الكندي المكنى (أبو إسرائيل) قيادي سابق في القاعدة وحاليا قيادي مع مليشيات الحوثي".



وأكد أن ميليشيات الحوثي أطلقت سراح خمسة من أعضاء القاعدة مقابل السماح لها بالعبور في بعض مواقع مديرية ماهلية بمحافظة البيضاء، وهم "أسامة العديني، أبوبكر الربيعي، عبدالله الرحاب، عبدالرحمن علي محمد الغرابي، إبراهيم الصنعاني".



وتضمن التقرير أسماء 18 عضوا في القاعدة قال إنه تم إطلاق سراحهم و"افتعال عملية هروب مدبرة"، كما ضم التقرير جداول بعشرات الأسماء لأعضاء في تنظيمات إرهابية تم إطلاق سراحهم وبعثهم إلى مناطق تابعة للحكومة الشرعية لتنفيذ أعمال إرهابية.



وأشار إلى استخراج عدد من البطائق الشخصية بأسماء مزورة لهم، منهم "عاشور عسمر عاشور وعادل أحمد سالم بادرة، وعبدالله شاكر أحمد هائل بن سرور، وسليمان صالح سالم عبولان".



وحسب التقرير فإن الحوثيين منحوا عددا من أعضاء التنظيم شهادات جامعية منهم "عاشور عمر عاشور وسليمان صالح عبولان" الذين منحا شهادة بكالوريوس من جامعة سبأ.



وأوضح أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب.



وطالبت الحكومة المجتمع الدولي، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذه المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما طالب بأهمية تبني تصنيف ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب.