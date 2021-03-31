السعودية تستقبل زعيم عربي بالطائرات الحربية (صور)

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استقبلت السعودية رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء بالطائرات الحربية، في تقليد نادر خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة.
وظهرت طائرات حربية في الأجواء السعودية ترافق طائرة الكاظمي القادمة من بغداد، وتمكن مصور الكاظمي الخاص من التقاط صورة له من داخل الطائرة بينما الطائرات السعودية ترافقه.
ووصل ظهر اليوم الكاظمي إلى السعودية في زيارة رسمية قال إنها "لتوطيد العلاقات"، وكان في استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.