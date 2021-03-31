آخر الاخبار

الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة صحيفة بريطانية تكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح لريال مدريد مخيف جدا .. لعابك قط يتحول ساما  وفتاكا مثل سم الثعابين وزير الصحة الدكتور ”قاسم بحيبح“ لـ”مأرب برس“: تسلمنا الدفعة الأولى من لقاح كورونا وسنغطي 70% من الاحتياج لقاء موسع لخطباء محافظة مأرب.. وصناعة خطاب جديد أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في 6 محافظات يمنية شاهد.. وصول أول شحنة من لقاحات كورونا الى اليمن تراجع صرف الدولار والسعودي بعد الاعلان عن تقديم منحة سعودية لليمن.. تعرف على أسعار الصرف الآن محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ وتقرر ايقاف مسئولين بارزين أخطر تقرير تسلمه الحكومة اليمنية لمجلس الأمن.. وثائق وأدلة وصور تثبت ارتباط الحوثيين بالقاعدة وداعش

مخيف جدا .. لعابك قط يتحول ساما  وفتاكا مثل سم الثعابين

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 131

كشفت دراسة جديدة أن الإنسان يمكن أن يتحول إلى كائن سام في مرحلة ما بالمستقبل البعيد.

وقالت الدراسة التي قام بها باحثون في معهد ”أوكيناوا“ الياباني للعلوم والتكنولوجيا، ونشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن لعاب الإنسان يمكن أن يتحول إلى سموم، على شاكلة الثعابين.

وأضافت: ”قام الباحثون بدراسة الجينات التي تعمل جنبًا إلى جنب، وتتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل بها لعاب الثعابين، حيث أشارت التجارب التي أجروها إلى أن الأساس الجيني المطلوب لتطور السم الفموي موجود بالفعل في كل من الزواحف والثدييات، ما يشير إلى أن البشر يمكن أن يتطوروا ليكون لعابهم سامًا“.

ومضت الصحيفة تقول: ”كشفت الدراسة أيضًا أول دليل ملموس على وجود ارتباط جزيئي أساسي بين غدد السم في الثعابين والغدد اللعابية في الثدييات“.

وتابعت: ”الأبحاث الحديثة في الثعابين، وهي الزواحف التي يخشاها الإنسان نتيجة عضاتها القاتلة، كشفت الأساس القديم للسم الفموي“.

ونقلت عن ”أجنيش باروا“، الباحث في معهد ”أوكيناوا“ الياباني، ومؤلف الدراسة، قوله: ”اللعاب مزيج من البروتينات التي تستخدمها الحيوانات كسلاح لشل وقتل الفريسة، وكذلك للدفاع عن النفس“.

وبحسب الدراسة اليابانية، فإن المثير للاهتمام في السم هو أنه نشأ في العديد من الحيوانات المختلفة: قنديل البحر، العناكب، العقارب، الثعابين، وحتى بعض الثدييات.

وقام الفريق العلمي بالبحث عن الجينات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع جينات السم، وتتفاعل معها بقوة، ودراسة السم من ثعبان ”هابو“ التايواني، حيث حدد الباحثون 3 آلاف من هذه الجينات المتعاونة، ووجدوا أنها لعبت أدوارًا مهمة في حماية الخلايا من الإجهاد الناجم عن إنتاج الكثير من البروتينات.

   
إقراء أيضاً
أحذر 3 الأمراض فهي تقتل بصمت وبدون ظهور أعراض عليك
طرق بسيطة لتخلص من الكسل وبأسرع وقت ممكن
مؤسس "تويتر" يبيع أول تغريدة بـ2.9 مليون دولار
تعرف على ساعة جديدة من آبل...تغنيك عن زيارة الطبيب بأختبار مدته 6 دقائق
تغير مخيف في أوقات فصول السنة تكشفها دراسة حديثة وعن كارثة قريبة
10علامات تحذيرية وخطيرة تدل على نقص نسبة السكر في الدم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس