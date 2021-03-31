الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة صحيفة بريطانية تكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح لريال مدريد مخيف جدا .. لعابك قط يتحول ساما وفتاكا مثل سم الثعابين وزير الصحة الدكتور ”قاسم بحيبح“ لـ”مأرب برس“: تسلمنا الدفعة الأولى من لقاح كورونا وسنغطي 70% من الاحتياج لقاء موسع لخطباء محافظة مأرب.. وصناعة خطاب جديد أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في 6 محافظات يمنية شاهد.. وصول أول شحنة من لقاحات كورونا الى اليمن تراجع صرف الدولار والسعودي بعد الاعلان عن تقديم منحة سعودية لليمن.. تعرف على أسعار الصرف الآن محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ وتقرر ايقاف مسئولين بارزين أخطر تقرير تسلمه الحكومة اليمنية لمجلس الأمن.. وثائق وأدلة وصور تثبت ارتباط الحوثيين بالقاعدة وداعش
كشفت دراسة جديدة أن الإنسان يمكن أن يتحول إلى كائن سام في مرحلة ما بالمستقبل البعيد.
وقالت الدراسة التي قام بها باحثون في معهد ”أوكيناوا“ الياباني للعلوم والتكنولوجيا، ونشرتها صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن لعاب الإنسان يمكن أن يتحول إلى سموم، على شاكلة الثعابين.
وأضافت: ”قام الباحثون بدراسة الجينات التي تعمل جنبًا إلى جنب، وتتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل بها لعاب الثعابين، حيث أشارت التجارب التي أجروها إلى أن الأساس الجيني المطلوب لتطور السم الفموي موجود بالفعل في كل من الزواحف والثدييات، ما يشير إلى أن البشر يمكن أن يتطوروا ليكون لعابهم سامًا“.
ومضت الصحيفة تقول: ”كشفت الدراسة أيضًا أول دليل ملموس على وجود ارتباط جزيئي أساسي بين غدد السم في الثعابين والغدد اللعابية في الثدييات“.
وتابعت: ”الأبحاث الحديثة في الثعابين، وهي الزواحف التي يخشاها الإنسان نتيجة عضاتها القاتلة، كشفت الأساس القديم للسم الفموي“.
ونقلت عن ”أجنيش باروا“، الباحث في معهد ”أوكيناوا“ الياباني، ومؤلف الدراسة، قوله: ”اللعاب مزيج من البروتينات التي تستخدمها الحيوانات كسلاح لشل وقتل الفريسة، وكذلك للدفاع عن النفس“.
وبحسب الدراسة اليابانية، فإن المثير للاهتمام في السم هو أنه نشأ في العديد من الحيوانات المختلفة: قنديل البحر، العناكب، العقارب، الثعابين، وحتى بعض الثدييات.
وقام الفريق العلمي بالبحث عن الجينات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع جينات السم، وتتفاعل معها بقوة، ودراسة السم من ثعبان ”هابو“ التايواني، حيث حدد الباحثون 3 آلاف من هذه الجينات المتعاونة، ووجدوا أنها لعبت أدوارًا مهمة في حماية الخلايا من الإجهاد الناجم عن إنتاج الكثير من البروتينات.