وزير الصحة الدكتور ”قاسم بحيبح“ لـ”مأرب برس“: تسلمنا الدفعة الأولى من لقاح كورونا وسنغطي 70% من الاحتياج

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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وصلت أول دفعة للقاحات كورونا، اليوم الأربعاء 31 مارس/آذار، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، حيث تسلمها وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، ومسؤولي منظمتي اليونيسف والصحة العالمية.

وقال وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، لـ”مأرب برس“: ”اليمن تسلمت اليوم الدفعة الاولى من لقاح كورونا، وهي 360 الف جرعة من 1.9 مليون جرعة سيتسلمها اليمن خلال عام 2021“.

وأشار الوزير قاسم بحيبح الى ان الدفعة الاولى من لقاحات ”أسترازينيكا“ البريطانية والمصنعة في الهند ستخصّص للطاقم الطبي ثم كبار السن، مؤكدا ان هناك دفع أخرى ستأتي لتغطي 20% من السكان، كدعم من حلف اللقاح العالمي واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف: ”هناك ايضا مباحثات مع مركز الملك سلمان، ليغطي 50%، ليصبح لدينا 70% من الاحتياج، وبهذا نصل لمرحلة متقدمة من التحصين العام ضد كورونا“.

ويأتي وصول الدفعة الأولى من لقاح ”أسترازينيكا“، بعد أسبوع من توصية من لجنة كوفيد الوطنية لإعلان "حالة الطوارئ" إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.

وتمّ شحن هذه اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية وتهدف الى إيصال اللقاحات الى الدول الفقيرة. وتسلّم اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و 1,300,000 من الحقن "اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال".

ونبّهت منظمة أطباء بلا حدود السبت إلى وجود "ارتفاع حاد" في أعداد الإصابات الخطيرة بكوفيد-19 في اليمن حيث أتت الحرب على الكثير من المنشآت الصحية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

وقالت منسقة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن لاين لوتنز "كثيرون من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة".

وأضافت أن علاجهم صعب لأن معظمهم يحتاج "مستويات عالية من الأكسجين والرعاية الطبية"، في حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية مركزة "محدودة" بسبب الحرب التي تعصف به.



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم إسماعيل لدى تسلم اللقاحات في عدن "تمثل هذه الشحنة خطوة هامة في مكافحة فيروس كوفيد -19 في اليمن، حيث ستساعد في جهود إنقاذ حياة الناس، بما في ذلك حياة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، كما ستساعد في حماية النظام الصحي".

وأضاف "سيكون لهذه اللقاحات الآمنة والفعالة دور في تغيير الكثير من المعطيات، لكن ينبغي علينا في المستقبل المنظور أن نستمر في وضع الكمامات والتباعد الجسدي وتجنب الزحام".

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في اليمن باستثناء مناطق الحوثيين حيث لا يتم الاعلان عن أرقام الإصابات، 4247؛ بينهم 882 متوف و1667 متعاف، وفق "اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا" في البلاد (حكومية).

وكانت اللجنة الوطنية دعت، قبل نحو أسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان "حالة الطوارئ" بعد ارتفاع عدد الإصابات.