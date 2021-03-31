أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في 6 محافظات يمنية

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا في اليمن، الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن الإصابات الجديدة توزعت على ست محافظات بواقع (53) في حضرموت و(32) في تعز و(18) في الضالع، و(11) في شبوة، وحالتين في مأرب وحالة في لحج.

وأضافت أنها سجلت 6 حالات وفاة، ثلاث منها في تعز وثلاث في كل من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.

كما سجلت 9 حالات تعافي، منها سبع في المهرة وحالتين في حضرموت.

واشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى (4357)، منها (888) حالات وفاة، و(1676) حالة تعافٍ.

ولا تشمل الاحصائية مناطق سيطرة جماعة الحوثي، التي لم تعلن عن أعداد الإصابات والوفيات منذ مايو 2020، عندما ذكرت أنها سجلت أربع إصابات ووفاة واحدة.