الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة لقاء موسع لخطباء محافظة مأرب.. وصناعة خطاب جديد أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا في 6 محافظات يمنية شاهد.. وصول أول شحنة من لقاحات كورونا الى اليمن عاجل: تراجع صرف الدولار والسعودي بعد الاعلان عن تقديم منحة سعودية لليمن.. تعرف على أسعار الصرف الآن محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ وتقرر ايقاف مسئولين بارزين أخطر تقرير تسلمه الحكومة اليمنية لمجلس الأمن.. وثائق وأدلة وصور تثبت ارتباط الحوثيين بالقاعدة وداعش ما القفزة الكبيرة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولماذا ستنفق السعودية في 10 سنوات اكثر مما انفق في 300 سنة ؟ القاعدة الإمارات الحوثيين والانفصاليين.. أميركا توجه اتهاما واحدا لهذه الأطراف وتتنقد ضعف حكومة الشرعية لماذا منعت السعودىة إطلاق كلمة خادمة على العاملة المنزلية
أعلنت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا في اليمن، الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الإصابات الجديدة توزعت على ست محافظات بواقع (53) في حضرموت و(32) في تعز و(18) في الضالع، و(11) في شبوة، وحالتين في مأرب وحالة في لحج.
وأضافت أنها سجلت 6 حالات وفاة، ثلاث منها في تعز وثلاث في كل من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.
كما سجلت 9 حالات تعافي، منها سبع في المهرة وحالتين في حضرموت.
واشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى (4357)، منها (888) حالات وفاة، و(1676) حالة تعافٍ.
ولا تشمل الاحصائية مناطق سيطرة جماعة الحوثي، التي لم تعلن عن أعداد الإصابات والوفيات منذ مايو 2020، عندما ذكرت أنها سجلت أربع إصابات ووفاة واحدة.