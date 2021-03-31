شاهد.. وصول أول شحنة من لقاحات كورونا الى اليمن

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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تسلّمت اليمن، اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

والشحنة التي وصلت عدن هي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان "حالة الطوارئ" إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب،وفق يونيسف.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان على موقعها إنّ اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن ، مقر الحكومة المعترف بها، وهي "الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021".

من جانبها ،اعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية، تسلم الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمقدرة بـ 360 الف جرعة مقدمة من مجموعة كوفاكس.

و أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح خلال عملية التسليم في مطار عدن الدولي، عزم الوزارة الشروع في تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح والبدء بتحصين الكادر الصحي..مشيداً بعمل اللجنة الفنية وطواقمها المختلفة التي عملت بجهد متواصل للوصول إلى تأمين الدفعة الأولى من اللقاح.

واشار الوزير بحيبح، الى أن مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية سيعمل على تغطية 50 بالمائة من احتياجات القطاع الصحي للقاح والمتوقع ان تغطي مانسبته 70 بالمائة خلال العام الجاري لتصل إلى 12 مليون جرعة.

واشار الى انطلاق حملة التحصين خلال الأيام القليلة المقبلة..مثمناً جهود وزير التخطيط والتعاون الدولي المبذولة في تأمين اللقاحات اللازمة لفيروس كورونا.

ودعا وزير الصحة العامة والسكان جميع الفعاليات الرسمية والشعبية للاسهام في إنجاح حملة التحصين..مجدداً التأكيد على نجاعة ومامونية اللقاح.

واستعرض ممثلا منظمة الصحة العالمية الدكتور أدهم رشاد واليونيسيف فيليب دوميل، الجهود الرامية لتوفير اللقاحات اللازمة لليمن.

يذكر ان لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا في اليمن،اعلنت اليوم الأربعاء، تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية، توزعت على ست محافظات.