عاجل: تراجع صرف الدولار والسعودي بعد الاعلان عن تقديم منحة سعودية لليمن.. تعرف على أسعار الصرف الآن

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 2357

شهدت العملة اليمنية، تحسنا ملحوظا ،اليوم الاربعاء، بعد ساعات من اعلان السعودية تقديم منحة لليمن بقيمة 422 مليون دولار.

وتراجعت اسعار صرف الدولار والريال السعودي في عدن اليوم، واستعاد الريال اليمني جزءا كبيرا من قيمته ،بحسب متابعات مأرب برس لتداولات سوق العملة.

وقفز الدولار الواحد، قبل ايام الى اكثر من 900ريال في عدن، ليتراجع تدريجيا ،ووصلت قيمته اليوم (824)، فيما كانت قيمته يوم امس قبل الاعلان عن المنحة السعودية (881) .

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن بمبلغ 422 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي عهد المملكة، محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس).

ووفق الوكالة فقد "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء أزمتها والتوصل لحل سياسي شامل".

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي تأكيده "تقديم المملكة منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ لتشغيل محطات الكهرباء في العديد المحافظات"، دون تفاصيل أكثر عن المنحة.

فيما يلي اسعار الصرف في كلا من صنعاء وعدن بحسب اخر تحديث:

في عدن

شراء الدولار 824

بيع الدولار 830

شراء السعودي 218

بيع السعودي 220

في صنعاء

شراء الدولار 597

بيع الدولار 600

شراء السعودي 157

بيع السعودي 158