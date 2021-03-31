محافظة يمنية تعلن حالة الطوارئ وتقرر ايقاف مسئولين بارزين

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أعلن محافظ محافظة حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني، حالة الطوارئ في المحافظة ومنع أي تجمعات أو تظاهرات، ابتداءا من الساعة الرابعة، فجر اليوم الأربعاء.
وامس الثلاثاء شهدت منطقة ميفع غرب مدينة المكلا بحضرموت مظاهرات غاضبة على تردي الخدمات والوضع المعيشي.
وقال مصدر محلي لمأرب برس ان مواطنا قتل ،اضافة الى اصابة نحو عشرة اشخاص باصابات متفاوته، اثناء تفريق قوات الأمن المحتجين ،بالرصاص الحي.
اللواء البحسني، وجه اليوم ، بتشكيل لجنة للتحقق من الأحداث التي شهدتها ميفع، وإيقاف مدير أمن المحافظة ومدير أمن مديرية المكلا.
ووصف البحسني، الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة بـ "أعمال صبيانية" وغير وطنية وانها ليست ذات مطالب مشروعة،حد تعبيره.
في سياق متصل، أدان مؤتمر حضرموت الجامع إطلاق الرصاص الحي من قبل أفراد الامن ، على المحتجين في ميفع، وقال إنه أمر مرفوض ولا يمكن تبريره.
ودعا الجهات المختصة إلى سرعة إجراء تحقيق فعال، وتقديم المتورطين إلى العدالة، مؤكداً حق المواطنين في حرية التعبير والتجمعات السلمية.
كما دعا إلى النظر الجاد في معالجة الأوضاع المتردية وتوفير الخدمات.