القاعدة الإمارات الحوثيين والانفصاليين.. أميركا توجه اتهاما واحدا لهذه الأطراف وتتنقد تقصير حكومة الشرعية

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 638

اتهمت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف المحلية في اليمن والإقليمية بارتكاب ماوصفته انتهاكات جسيمة في اليمن مع الإفلات من العقاب.

وقالت الخارجية، في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2020، إن الحوثيين والقاعدة والانفصاليين والمليشيات الحوثية، بالإضافة إلى إيران والإمارات والسعودية مارست أعمال قتل غير مشروعة، وعمليات تعذيب واعتقال.

وأكد التقرير الأمريكي على أن إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب يمثل مشكلة في اليمن، مرجعا السبب إلى محدودية السلطة التي تمارسها الحكومة المعترف بها دوليا، وافتقارها إلى آليات فعالة للحقيق في الانتهاكات ومقاضاة مرتكبيها.

وحمّلت واشنطن، في تقريرها، الحوثيين مسؤولية معظم هذه الانتهاكات، المتمثلة في فرض القيود على حرية التعبير والتنقل، وتعطيل العملية الديمقراطية، والإساءة للمهاجرين، والاحتجاز التعسفي، وتجنيد الأطفال، والقتل، والتعذيب.