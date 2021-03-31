الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة لماذا منعت السعودىة إطلاق كلمة خادمة على العاملة المنزلية الجيش الوطني يعلن عن انتصارات جديدة في جبهات تعز وخسائر المليشيات بالعشرات الحكومة الكويتية تؤدي القسم في برلمانية عاصفة وقرارات قوية ومهمة في طريقها السعودية تعلن عن مفاجئات جدبدة ومهم في عالم الإستثمار في المملكة بأكثر من 24شركة خاضة الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم..15 هدف في مباراتين بين بلجيكا وهولندا تسحقان بيلاروس وجبل طارق أحذر 3 الأمراض فهي تقتل بصمت وبدون ظهور أعراض عليك خوف من انفجار الوضع ..واشنطن تأمر دبلوما سيها بالمغادرة فورا اجتماع عاجل ل 3 دول عظماء في اتفاق جديد بشأن الإلتزام النووي الإيراني «بن سلمـان» يعلن في اتصال هاتفي مع الرئيس «هادي» تقديم منحة سعودية لليمن وهذا ابرز ما بحثاه
منعت وزارة التجارة السعودية الإعلان عن أنشطة الاستقدام إذا تضمنت مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمها وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن بين العبارات التي منعت وزارة التجارة استخدامها: "للبيع، للشراء، للتنازل"، وتستبدل بعبارة "نقل خدمات"، وألا يتضمن الإعلان عبارة "خادم أو خادمة"، وتستبدل بعبارة "عامل أو عاملة".
وتشدد الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشرا لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. كما شددت على أن لا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.