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لماذا منعت السعودىة إطلاق كلمة خادمة على العاملة المنزلية

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - مارب
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منعت وزارة التجارة السعودية الإعلان عن أنشطة الاستقدام إذا تضمنت مفردات أو عبارات من شأنها المساس بكرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمها وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن بين العبارات التي منعت وزارة التجارة استخدامها: "للبيع، للشراء، للتنازل"، وتستبدل بعبارة "نقل خدمات"، وألا يتضمن الإعلان عبارة "خادم أو خادمة"، وتستبدل بعبارة "عامل أو عاملة".

وتشدد الوزارة على عدم تضمين الإعلان نشرا لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم. كما شددت على أن لا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال، وضرورة أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة، وألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

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