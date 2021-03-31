السعودية تعلن عن مفاجئات جدبدة ومهم في عالم الإستثمار في المملكة بأكثر من 24شركة خاضة

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال وزير المال السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، إن 24 شركة في القطاع الخاص المحلي تخطط لاستثمار 5 تريليونات ريال بحلول 2030 للمساعدة في تعزيز خطة التنويع الاقتصادي.

ووفقا لـ"رويترز"، أضاف الجدعان أنه "من المنتظر إبرام اتفاقيات مع تلك الشركات قبل نهاية العام".

وأشار إلى أن اقتصاد السعودية قد ينمو في 2021 بوتيرة "أعلى قليلا"، مما كان متوقعا في وقت سابق، بينما قد يشهد عجز الموازنة مزيدا من الانكماش مع صعود أسعار النفط.

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السعودية، 2018 © REUTERS محمد بن سلمان يعلن عن ضخ 7 تريليونات دولار في اقتصاد المملكة حتى 2030 وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن برنامج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يهدف من خلاله ضخ 7 تريليونات دولار في اقتصاد المملكة حتى 2030.

وصف ولي العهد القطاع الخاص بأنه "شريك رئيسي" في بناء اقتصاد حيوي ومستدام، وستقوم الدولة بدعم مساهمته من أجل دخول حقبة قوية في هذه الشراكة.

واعتبر أن انطلاقة البرنامج تشكل مواصلة لتنفيذ رؤية 2030، موضحاً أن البرنامج سيسهم في ضخ استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال حتى نهاية 2030، ونراها استثمارا طويل الأجل، وتأتي جنبا إلى جنب مع ما سيقوم به صندوق الاستثمارات العامة من ضخ 3 تريليون ريال.

وشرح أن هناك 4 تريليون ريال أخرى سيجري ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهذا لا يشمل 10 تريليونات ريال من الانفاق الحكومي، و5 تريليونات ريال أخرى مقدرة من القطاع الخاص، بما يشكل إجمالي يصل إلى 27 تريليون ريال تعادل (7 تريليونات دولار) حتى 2030.

كما أكد أن هذه الاستراتيجية ستوفر مئات آلاف الوظائف، وسترفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من اقتصاد المملكة بحلول 2030