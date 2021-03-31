الأكثر إثارة في تاريخ كرة القدم..15 هدف في مباراتين بين بلجيكا وهولندا تسحقان بيلاروس وجبل طارق

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شهدت مباراتي هولندا مع جبل، وبلجيكا مع بيلاروس، اليوم الثلاثاء، مهرجانا من الأهداف وصلت إلى 15 هدفا مقابل شيء في مجموع اللقاءين بتصفيات أوروبا لكأس العالم لكرة القدم.

هولندا تسحق جبل طارق (7-0) أحرز ستيفن بيرجوين جناح هولندا هدفا وصنع آخر ليقود منتخب بلاده لتجاوز شوط أول سيء ليسحق مضيفه منتخب جبل طارق المتواضع 7-صفر في استاد فيكتوريا.

وهز لوك دي يونج وممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم ودونيل مالين الشباك أيضا، حيث سجل الزوار أربعة أهداف في تسع دقائق بالشوط الثاني بعد أداء متعثر في الشوط الأول، تسبب في إحباط المدرب فرانك دي بوير.

وأضاف البديل دوني فان دي بيك الهدف السادس في وقت متأخر، وأضاف ديباي هدفه الشخصي الثاني لتسجل هولندا أكبر انتصار خارج أرضها منذ الفوز بالنتيجة ذاتها على سان مارينو في 1993.

وتقدمت هولندا للمركز الثاني في المجموعة السابعة بست نقاط من ثلاث مباريات، متأخرة بفارق نقطة واحدة عن تركيا المتصدرة التي تعادلت بشكل مفاجئ 3-3 مع ضيفتها لاتفيا.

هزيمة ثقيلة على يد رديف بلجيكا استغلت تشكيلة من الصف الثاني لمنتخب بلجيكا فرصة نادرة للعب في التشكيلة الأساسية لتثير إعجاب المدرب روبرتو مارتينيز، وتسحق بيلاروس 8-صفر.

وحذر مارتينيز لاعبيه قبل المباراة من أن مشاركتهم في بطولة أوروبا ليست مضمونة ليهز ميشي باتشواي وهانز فاناكن (ثنائية)، ولياندرو تروسار (ثنائية)، وجيريمي دوكو ودنيس برات وكريستيان بنتيكي الشباك بعد أن أراح المدرب كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو ودريس ميرتنز.

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في المجموعة الخامسة، بينما تجرعت بيلاروس أول هزيمة بعد أن استهلت مشوار التصفيات بالفوز 4-2 على استونيا مطلع الأسبوع.

وتقدم منتخب بلجيكا، الذي يتصدر تصنيف الفيفا، 4-صفر في الشوط الأول قبل أن ينزل بمنافسه منتخب بيلاروس أثقل هزيمة له على الاطلاق