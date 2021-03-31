الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة «بن سلمـان» يعلن في اتصال هاتفي مع الرئيس «هادي» تقديم منحة سعودية لليمن وهذا ابرز ما بحثاه رفضت الزواج منه فـ انهال عليها طعناً وشق جمجمتها مركز الفلك الدولي: هذا هو الموعد المتوقع لغرة رمضان في معظم الدول الإسلامية المبعوث الأمريكي إلى اليمن: وقف الهجمات الحوثية ضرورة لإنهاء الحرب في البلاد تحت شعار"بالقلم والبندقية تنتصر الجمهورية"..تدشين الملتقى الأول لـ شعراء الجيش الوطني بـ«مـأرب» يتزعمها «حميد الأحمـر»..تقرير أمريكي يتحدث عن تحركات لإطلاق حركة سياسية لمواجهة «الحوثي» واستعادة يمن موحد قناة اسرائيلية تؤكد ترحيل مليشيا الحوثي آخر دفعة من اليهود اليمنيين تحقيق أممي يكشف الجهة المتورطة بقصف مطار عدن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يتراجع عن عن اتهام الحكومة ”الشرعية“ بغسل الأموال (وثيقة)
اعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وجرى خلال الاتصال بحسب وسائل إعلام سعودية رسمية بحث تطورات الأوضاع في اليمن والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.
وأكد ولي العهد مواصلة السعودية وقوفها مع ابناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد الرئيس هادي مجدداً دعم حكومته للمبادرة وأشاد بحرص السعودية على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.
وثمن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور عادي هذا الدعم السخي من حكومة المملكة لدعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
واستعرض الجانبان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وقد أبدى الرئيس هادي ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.