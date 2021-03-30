مركز الفلك الدولي: هذا هو الموعد المتوقع لغرة رمضان في معظم الدول الإسلامية

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كشف مركز الفلك الدولي في أبوظبي عن الموعد المتوقع لغرة رمضان في غالبية الدول الإسلامية.
ونقلت صحيفة "البيان"، اليوم الثلاثاء، عن المركز أن غالبية الدول الإسلامية، سوف تتحرى هلال رمضان يوم الاثنين 12 أبريل/ نيسان المقبل الموافق 29 شعبان 1442هـ.
وأوضح أن رؤية الهلال في هذا اليوم غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في الدول الإسلامية.
لكن المركز أشار إلى أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا.
وأضاف المركز أنه نظرا لأن رؤية الهلال ممكنة في مناطق من العالم الإسلامي، يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية.
وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الاثنين حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل، بحسب المركز.