الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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دشن اليوم الثلاثاء في مدينة مأرب ملتقى الشعراء الأول، بمشاركة عشرات الشعراء يمثلون مختلف الوحدات العسكرية بالجيش الوطني، والوحدات الأمنية.

وفي حفل تدشين الملتقى الذي ينظمه منتدى جذور للفكر والثقافة والتنمية تحت شعار"بالقلم والبندقية تنتصر الجمهورية"، أوضح رئيس المنتدى- عمار التام " ان الملتقى الذي يستمر ليومين يهدف الى تزويد الشعراء بالمعارف المهنية الخاصة بالشعر الشعبي، وكذا التمهيد للمسابقة النهائية للشعراء وتكريم الفائزين منهم".

وأشار" الى ان المسابقة مرت بثلاث مراحل، كان يبلغ عدد المشاركين في المرحلة الاولى96 شاعراً، ثم تأهل الى المرحلة الثانية 62 شاعراً، وفي المرحلة النهائية تأهل 32شاعراً، وجميعهم يمثلون مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية في الجيش الوطني". لافتاً الى ان هؤلاء الشعراء هم من اصحاب القلم والبندقية، وبعضهم يشاركون القتال في الجبهات".

وأضاف التام :" نهدف من هذه المسابقة الى المساهمة في ترسيخ الهوية الوطنية من خلال هذه الشريحة المهمة، وإشاعة فكرة الدولة، وكذا مقاومة المشروع الحوثي بالقلم، مع ابراز الوجه الحضاري المشرق لليمن".

ونوه رئيس منتدى جذور " الى انه وعقب الملتقى ستقام المسابقة والتصفيات النهائية، ليتم الاعلان عن الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى، يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بمبلغ 2 مليون ريال، والثاني بمبلغ مليون ونصف ريال، فيما يحصل الثالث على مبلغ مليون ريال، مع تكريمهم بدرع منتدى جذور للفكر والثقافة، فضلاً عن تكريم عشرة آخرين بمبالغ نقدية".

وفي حفل التدشين القى الباحث التاريخي الدكتور علي القهالي محاضرةً حول الامامة وتقويضها للمشروع الجمهوري، استعرض فيها مختلف مراحل التاريخ المشرق لليمن واليمنيين منذ التاريخ القديم والحديث، فضلاً عن ادوار اليمنيين عبر التاريخ في نصرة الاسلام والمسلمين". مؤكداً ان حضارة اليمنيين كانت قائمة على الحياة والتعايش". مستدلاً بالقصور التي شيدت بالسابق وكذا المدرجات الزراعية وغيرها من المعالم الحضارية والتاريخية".

وانتقد الدكتور القهالي مليشيا الحوثي التي تحمل مشروع الموت والدمار والخراب، وهي عدوة الحياة والسلم والسلام". مضيفاً:" نحن نقاتل مليشيا الحوثي لانهم لايحملون مشروعاً حضارياً كما يحمله اليمنيون، بل ان المليشيا وصل بها الاجرام انهم يكذبون على الله ورسوله بادعائهم الولاية".

من جهته اشار الشاعر علي هويدة " الى ان طبيعة مشاركتهم عبارة عن قصائد معنويات لبعث الروح المعنوية القتالية لابطال الجيش الوطني، وايضاً رسالة لتوعية المواطنين تحت سيطرة مليشيا الحوثي بخطر الفكر الحوثي الطائفي". شاكراً منتدى جذور على تنظيمة مثل هكذا فعالية مهمة لأهم شريحة في المجتمع، في حين تغافلت عنهم الجهات الرسمية ذات العلاقة".