قناة اسرائيلية تؤكد ترحيل مليشيا الحوثي آخر دفعة من اليهود اليمنيين

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أعلنت قناة "كان" الإسرائيلية، الثلاثاء 30 مارس/آذار، وصول ثلاثة عشر يهوديا من اليمن، إلى مصر مؤخرا، بعد تهريبهم سرا، في انتظار نقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.
وبحسب القناة، لم يتبقَّ في اليمن سوى ستة يهود يمنيين، من بينهم ”ليفي مرحافي“، المعتقل لدى مليشيا الحوثي منذ 2016، بتهمة المساعدة في تهريب مخطوطة توراة قديمة إلى إسرائيل.
وقالت القناة إن بعض أبناء العائلة، الذين هُربوا سرا، يريدون الهجرة إلى 'إسرائيل'، لكن الخطوة جرى تجميدها مؤقتا بعد رفض أحدهم.
وتسببت مليشيا الحوثي، خلال السنوات الست، بهجرة العائلات اليهودية من اليمن إلى الخارج قسراً، وكان العدد يصل إلى أكثر من 150 شخصا.
وبهذه الخطوة تنهي مليشيا الحوثي وجود الطائفة اليهودية في اليمن تماما.
ويعود تأريخ الطائفة اليهودية في اليمن إلى الآف السنين، قبل أن يتولى الحوثيون مهمّة التنكيل بهم، ابتداءً من محافظتي صعدة وعمران ثم العاصمة صنعاء.
وحتى الآن، تم ترحيل اليهود من اليمن على ثلاث دُفع سرية، وجميع المرحّلين قسرا كانوا يرفضون الذهاب إلى 'إسرائيل'، وينتظرون مفوضية شؤون اللاجئين لنقلهم إلى أي بلد يمنحهم حق اللجوء.