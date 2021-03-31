الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة

الأربعاء 31 مارس - آذار 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء 30 مارس/آذار، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران مدفعية الجيش الوطني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شمال غرب وغرب محافظة مارب.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية في جبهة الكسارة غرب مارب.

وأكد أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات؛ منها طقماً كان يحمل ذخائر وأسلحة.

وفي الجبهة الشمالية الغربية، استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بمحزام ماس، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما دمر بغارات أخرى أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدف بغارات أخرى عتاد وآليات قتالية كانت في طريقها إلى المليشيا في جبهة الكسارة، وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع كل من كانوا على متنها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت صباح اليوم هجوماً حوثياً في جبهة الكسارة، وكبّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأجبرت من تبقى من عناصرها على الفرار.