الحوثيون يفرون من ”الكسارة“ بعد تكبدهم خسائر فادحة تزامنا مع تحرك اممي امريكي غير مسبوق.. بيان من سلطنة عُمان حول مشاورات إنهاء الحرب في اليمن وأوامر للسلطان هيثم بن طارق روسيا تضر بالشرعية وتخدم الإنقلابيين في اليمن عبر مجلس الأمن تحسن تدريجي في قيمة الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف الآن والفارق بين صنعاء وعدن قتيل وعدد من الجرحى في تفريق مظاهرة غاضبة شرق اليمن «شاهد الصور» قرار جديد سيصدر في السعودية قريبا يستهدف فئة واحدة من العمالة الوافدة باليستي يستهدف مدينة مأرب ومفخختين باتجاه السعودية وسقوط ضحايا مدنيين المليشيات الحوثية تفتك بالنازحين في مخيمات مأرب وسط صمت دولي مريب طرق بسيطة لتخلص من الكسل وبأسرع وقت ممكن وباء كورونا يفتك بالسودان وإرتفاع مخيف للوفيات يثير القلق
تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء 30 مارس/آذار، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران مدفعية الجيش الوطني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شمال غرب وغرب محافظة مارب.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية في جبهة الكسارة غرب مارب.
وأكد أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات؛ منها طقماً كان يحمل ذخائر وأسلحة.
وفي الجبهة الشمالية الغربية، استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة بمحزام ماس، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما دمر بغارات أخرى أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
كما استهدف بغارات أخرى عتاد وآليات قتالية كانت في طريقها إلى المليشيا في جبهة الكسارة، وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع كل من كانوا على متنها.
وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت صباح اليوم هجوماً حوثياً في جبهة الكسارة، وكبّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وأجبرت من تبقى من عناصرها على الفرار.