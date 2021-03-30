مواقف مريبة لروسيا تضر بالشرعية وتخدم الإنقلابيين في اليمن

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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قبل أيام، اعترضت روسيا على إصدار بيان صحفي لمجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورةَ إنهاء الهجوم الحوثي على مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، ويدين التصعيد فيها.

ففي تاريخ 17 مارس الجاري قالت مصادر الدبلوماسية لتلفزيون الجزيرة ان "موسكو اعتبرت النص الذي صاغته بريطانيا غيرَ متوازن فيما يخص الحوثيين.

وبعد الاعتراض الروسي، تأجل صدور البيان يوما كاملا، حيث ندد مجلس الأمن ، في اليوم التالي، الخميس 18 مارس الجاري، بتصعيد المعارك الدائرة في محافظة مأرب، ودعا الحوثيين لإنهاء هجومهم .

وهذا ليس الاعتراض الاول لموسكو على بيانات وقرارات صادرة عن مجلس الأمن تخص اليمن.

سبق ان امتنعت روسيا على التصويت لصالح قرارات خاصة باليمن ،وعرقلت صدور بعضها ،وعدلت في صيغة بيانات وقرار اخرى.

لكن روسيا في كل اعتراضاتها على بعض البيانات والقرارات المتعلقة بالشأن اليمني، لم تستخدم ما يسمى حق النقض (الفيتو) لابطال اي قرار، كونها احد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ومع ان موسكو تعترف بالحكومة اليمنية ممثلا شرعيا لليمنيين، الا ان لديها قنوات اتصال مع بعض الكيانات المتمردة على الدولة في اليمن ومنها ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، فقد استقبلت موسكو الفترة الماضية، المدعو عيدروس الزبيدي المنادي بانفصال الجنوب، الذي وصل على راس رفد ضم قيادات في المجلس الانتقالي.

كما أن خطاب موسكو تجاه الحوثيين لا يبدو حادا ويصفه كثيرون بالناعم.

اما جديد مواقف روسيا المريبة والتي تخدم الانقلابيين في مجملها وتضر بالشرعية في اليمن،هو ما كشفت عنه وكالة رويترز امس الاثنين.

وافادت رويترز نقلا عن دبلوماسيان مطلعان قولهما : إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر كانون الأول الماضي، على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال الدبلوماسيان إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع،فيما وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر.

ولم يوضح الدبلوماسيان سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب تعقيب الوكالة.