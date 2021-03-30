تحسن تدريجي في قيمة الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف الآن والفارق بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021:
*في صنعاء
شراء الدولار 599
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.40
*في عدن
شراء الدولار 881
بيع الدولار 887
شراء السعودي 232
بيع السعودي 233