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تحسن تدريجي في قيمة الريال اليمني.. تعرف على أسعار الصرف الآن والفارق بين صنعاء وعدن

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021:

*في صنعاء 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.40

*في عدن

 شراء الدولار 881

بيع الدولار 887

شراء السعودي 232

بيع السعودي 233

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