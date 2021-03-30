عاجل.. قتيل وعدد من الجرحى في تفريق مظاهرة غاضبة شرق اليمن «شاهد الصور»

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قتل مواطن اليوم الثلاثاء، وجرح اخرين ، اثناء تفريق مظاهرة غاضبة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).
وقال مصدر محلي لمأرب برس ان احد المتظاهرين قتل، برصاص قوات الأمن خلال تفريق مظاهرة في منطقة (ميفع حجر) غرب حضرموت، طالبت بتوفير الخدمات منها خدمة الكهرباء.
وبحسب المصدر جرح نحو 10 أشخاص من المحتجين على تردي الخدمات والوضع المعيشي، وتم نقلهم الى مستشفيات المكلا.
وانطلقت المظاهرة صباح اليوم، وقطع المحتجون عددا من الشوارع واحرقوا الاطارات.