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باليستي يستهدف مدينة مأرب ومفخختين باتجاه السعودية وسقوط ضحايا مدنيين

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص
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طفل مصاب بمارب

شن الحوثيون الانقلابيون في اليمن،اليوم الثلاثاء، قصفا صاروخيا، استهدف حيا سكنيا بمدينة مأرب (شمال شرق البلاد) ،بالتزامن مع هجوم جديد باتجاه السعودية.

وفي التفاصيل افاد مراسل مأرب برس في مأرب ،بسقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القصف.

ونقل عن مصدر طبي قوله ،ان مواطن استشهد، وأصيب 6 آخرون، بينهم طفل، بعد سقوط صاروخ باليستي اطلقته المليشيات باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

الى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء باتجاه السعودية.

وتصعد المليشيات الانقلابية من هجماتها، باتجاه مأرب وحدود السعودية، وكانت قبل يومين قد استهدفت مخيمات النازحين المتاخمة لمدينة مأرب، واجبر القصف الحوثي النازحين، على النزوح من جديد.

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