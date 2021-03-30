باليستي يستهدف مدينة مأرب ومفخختين باتجاه السعودية وسقوط ضحايا مدنيين المليشيات الحوثية تفتك بالنازحين في مخيمات مأرب وسط صمت دولي مريب طرق بسيطة لتخلص من الكسل وبأسرع وقت ممكن وباء كورونا يفتك بالسودان وإرتفاع مخيف للوفيات يثير القلق الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بالمساهمة العاجلة بسد احتياج الأردن من الأوكسجين قرارات أمريكية جديدة ومفاجئة تخص الحكومة الشرعية بعد التصعيد الأخر على قضياد فساد تفاصيل قرارات عودة الملاحة البحرية في قناة السويس بعد توقف 6أيام والخسائر الضخمة لشركات التأمين تقاريرللأمم المتحدة تكشف تفاصيل هجوم مطار عدن ومن هم وراء التفجير شقيقة كيم تهاجم الرئيس الجنوبي وتصف تصريحاته ب الوقحة اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح
شن الحوثيون الانقلابيون في اليمن،اليوم الثلاثاء، قصفا صاروخيا، استهدف حيا سكنيا بمدينة مأرب (شمال شرق البلاد) ،بالتزامن مع هجوم جديد باتجاه السعودية.
وفي التفاصيل افاد مراسل مأرب برس في مأرب ،بسقوط قتلى وجرحى مدنيين جراء القصف.
ونقل عن مصدر طبي قوله ،ان مواطن استشهد، وأصيب 6 آخرون، بينهم طفل، بعد سقوط صاروخ باليستي اطلقته المليشيات باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.
الى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء باتجاه السعودية.
وتصعد المليشيات الانقلابية من هجماتها، باتجاه مأرب وحدود السعودية، وكانت قبل يومين قد استهدفت مخيمات النازحين المتاخمة لمدينة مأرب، واجبر القصف الحوثي النازحين، على النزوح من جديد.