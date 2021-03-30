المليشيات الحوثية تفتك بالنازحين في مخيمات مأرب وسط صمت دولي مريب

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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فيما أعلن مسؤول حكومي إغلاق أكثر من 27 مخيماً للنازحين في مأرب خلال عام ونيف جراء القصف الحوثي، اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات أمس (الإثنين)، مليشيا الانقلاب بإطلاق أكثر من 20 قذيفة على مخيم الميل (غربي المحافظة) وإصابة 7 مدنيين بينهم 6 نساء.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الحوثي يشكل غطاء ضمنياً لها للاستمرار في قتل المدنيين العزل، وأوضحت أن نازحي مخيمات «الميل»، «الخير» و«تواصل» اضطروا للهروب إلى مخيم السويداء بعد اشتداد القصف الحوثي على المخيمات خصوصاً أن هذه الجريمة هي الثانية في أقل من أسبوع، إذ أصيب قبل أيام 5 نساء، وتسبب القصف بأضرار مادية في المخيمات وخزانات المياه.

وكان مدير إدارة المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب خالد الشجني، قال:

إن القصف المدفعي والصاروخي على عدد من مخيمات النزوح خلال الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2021، أدى إلى إغلاق 27 مخيماً، وتهجير أكثر من 2671 أسرة.

واتهم مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبد ربه جديع، مليشيا الحوثي بارتكاب 14680 انتهاكاً خلال الفترة من أغسطس 2014 حتى ديسمبر 2020م، موضحاً أن المليشيا قتلت 615 مدنياً عمداً وأصابت 1512 مدنياً