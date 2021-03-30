آخر الاخبار

المليشيات الحوثية تفتك بالنازحين في مخيمات مأرب وسط صمت دولي مريب طرق بسيطة لتخلص من الكسل وبأسرع وقت ممكن وباء كورونا يفتك بالسودان وإرتفاع مخيف للوفيات يثير القلق الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بالمساهمة العاجلة بسد احتياج الأردن من الأوكسجين قرارات أمريكية جديدة ومفاجئة تخص الحكومة الشرعية بعد التصعيد الأخر على قضياد فساد تفاصيل قرارات عودة الملاحة البحرية في قناة السويس بعد توقف 6أيام والخسائر الضخمة لشركات التأمين تقاريرللأمم المتحدة تكشف تفاصيل هجوم مطار عدن ومن هم وراء التفجير شقيقة كيم تهاجم الرئيس الجنوبي وتصف تصريحاته ب الوقحة اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تسترت عليها دولة كبرى.. وكالة رويترز تكشف عن فضيحة من العيار الثقيل لـ«الحوثيين»بشأن هجوم مطار «عـدن» الدامي ..تفاصيل

طرق بسيطة لتخلص من الكسل وبأسرع وقت ممكن

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 487

 

يرى الطبيب النفسي الروسي يفغيني فومين أن الكسل يمكن أن يكون لأسباب فسيولوجية وعقلية على حد سواء، كما يقترح طرقا للقضاء عليها.

ووفقًا للطبيب، الحالة الأولى، هي إجهاد الجسم، لكن الحالة الثانية، أكثر تعقيدًا.

وهنا الكسل هو عدم ثقة الشخص بنفسه وانعدام الثقة في أنه سيتمكن من إكمال المهمة. قال فومين إن هناك عدة طرق لتثق بنفسك مرة أخرى وتتوقف عن الكسل.

وقال الطبيب لوكالة "سبوتنيك": "إما أن يأخذ الشخص إجازة ويغادر فيها إلى مكان ما، أو أن يذهب إلى العلاج النفسي عند طبيب نفسي ويتناول الأدوية، فيذهب إلى معالج نفسي أو مدرب أو طبيب نفسي. وبمساعدة هذا الأخير، يمكنه التعامل مع الموقف في حالة ظهور تشوهات عقلية

إقراء أيضاً
مؤسس "تويتر" يبيع أول تغريدة بـ2.9 مليون دولار
تعرف على ساعة جديدة من آبل...تغنيك عن زيارة الطبيب بأختبار مدته 6 دقائق
تغير مخيف في أوقات فصول السنة تكشفها دراسة حديثة وعن كارثة قريبة
10علامات تحذيرية وخطيرة تدل على نقص نسبة السكر في الدم
احذر ولا تتناول الطعام وأنت جالس على المكتب
عندما تعرق الجبين... ماذا يعني ذلك.. أعراض خطيرة يحب ان تفهمها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس