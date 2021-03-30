وباء كورونا يفتك بالسودان وإرتفاع مخيف للوفيات يثير القلق

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، إن الأوضاع الصحية بسبب جائحة «كورونا» غير مطمئنة، وتشكل مصدر قلق للجميع، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية، يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانتشار المجتمعي.

وأضاف تاور الذي يشغل رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمتابعة «كورونا»، حسب وكالة السودان للأنباء، أن نتائج مسوحات ومتابعات أجرتها جهات الاختصاص الصحية، كشفت عن تزايد معدلات الإصابات وارتفاع عدد الوفيات في الأيام القليلة الماضية.

وأشار في تصريحات صحافية أمس (الاثنين)، إلى أن عدد الإصابات في العاصمة الخرطوم بلغ 250 حالة إصابة، فيما بلغت الإصابات أول من أمس 200 مقارنة بحالات الإصابات قبل نحو أسبوعين، التي كانت في حدود 30 حالة في اليوم، ما يشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الإصابة.

وعزا تاور الارتفاع في معدل الإصابات إلى التراخي في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة، والتخلي عن الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إلى جانب الاختلاط في المناسبات داخل المنازل وخارجها.

وأكد أن السلطات تراقب الموقف وستقرر على ضوء ذلك، لكنها ستمضي في الوقت الراهن باتجاه اتخاذ إجراءات صارمة.

وقال رئيس اللجنة إن ما يقلق الآن هو أن الجائحة أصبحت تصيب فئات من الأعمار الصغيرة، الأمر الذي يجعل عملية الانتشار أكثر سرعة.

وفي غضون ذلك تواصل بالمستشفيات والمراكز الصحية بالخرطوم والولايات حملة تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن.

وكان السودان قد تسلم 800 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» البريطاني، و250 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» مقدمة من الحكومة الصينية.

وبلغت جملة الإصابات في السودان منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) من العام الماضي 29542، بينها 2003 وفيات، فيما بلغت أعداد المتعافين 23858.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أصدرت الأسبوع الماضي توجيهات صارمة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في المؤسسات العامة والخاصة