وباء كورونا يفتك بالسودان وإرتفاع مخيف للوفيات يثير القلق الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بالمساهمة العاجلة بسد احتياج الأردن من الأوكسجين قرارات أمريكية جديدة ومفاجئة تخص الحكومة الشرعية بعد التصعيد الأخر على قضياد فساد تفاصيل قرارات عودة الملاحة البحرية في قناة السويس بعد توقف 6أيام والخسائر الضخمة لشركات التأمين تقاريرللأمم المتحدة تكشف تفاصيل هجوم مطار عدن ومن هم وراء التفجير شقيقة كيم تهاجم الرئيس الجنوبي وتصف تصريحاته ب الوقحة اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تسترت عليها دولة كبرى.. وكالة رويترز تكشف عن فضيحة من العيار الثقيل لـ«الحوثيين»بشأن هجوم مطار «عـدن» الدامي ..تفاصيل «بايدن» يتوسل «إيـران» بمقترح جديد بشأن الملف النووي شرب الماء بعد الأكل: نصائح تهمك
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأوكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19»، حيث يأتي ذلك امتداداً للعلاقات المتينة بين البلدين، والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.
وبناء على التوجيه الملكي سيقوم مركز الملك سلمان بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأوكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأوكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن