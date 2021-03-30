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الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بالمساهمة العاجلة بسد احتياج الأردن من الأوكسجين

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأوكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19»، حيث يأتي ذلك امتداداً للعلاقات المتينة بين البلدين، والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وبناء على التوجيه الملكي سيقوم مركز الملك سلمان بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأوكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأوكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن

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