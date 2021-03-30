اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح تسترت عليها دولة كبرى.. وكالة رويترز تكشف عن فضيحة من العيار الثقيل لـ«الحوثيين»بشأن هجوم مطار «عـدن» الدامي ..تفاصيل «بايدن» يتوسل «إيـران» بمقترح جديد بشأن الملف النووي شرب الماء بعد الأكل: نصائح تهمك لهذا السبب يدعم مدرب إيطاليا زيادة قوائم المنتخبات في بطولة أوروبا الرياح ليست السبب.. الرئاسة المصرية تكشف عن المتسبب في حادثة السفينة الجانحة ”اللجنة الوطنية“ تطلع على حجم الأضرار في مخيمات النازحين التي قصفها الحوثيون في مأرب مليشيا الحوثي تحول جامعة ”العلوم والتكنولوجيا“ الى ”ثكنة عسكرية“.. شاهد بالصور توجيهات ملكية من الملك سلمان ويشكل عاجل للأردن مارب.. أبناء حصون آل جلال يسيرون قافلة لدعم أبطال الجيش والمقاومة
سقط 22 شخصا بين قتيل وجريح، في تجدد المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "الحوثي"، في محافظة الحديدة.
وأفاد مصادر عسكرية"، بأن "المليشيات الحوثية نفذت هجوما واسعا من وادي نخلة شمالي مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، باتجاه مواقع للقوات المشتركة جنوب شرقي المدينة".
وأضاف، أن "مواجهات عنيفة دارت لأكثر من ساعة بين الجانبين بمختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 7 آخرين من الطرفين".
وأشار إلى اندلاع مواجهات أخرى بالأسلحة المتوسطة بين الطرفين في قطاع المطار بمدينة الحديدة، إثر محاولة تقدم مقاتلين من "المليشيات الحوثية" صوب مواقع عسكرية في خطوط التماس الأمامية.
ووفقا للمصدر، تمكنت القوات المشتركة من صد محاولة "عناصر حوثية" إثر مواجهات أوقعت قتيلين و5 جرحى من المهاجمين، في حين سقط قتيل وأصيب ثلاثة من العسكريين.