اشتداد المعارك في الحديدة ومصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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سقط 22 شخصا بين قتيل وجريح، في تجدد المواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة "الحوثي"، في محافظة الحديدة.

وأفاد مصادر عسكرية"، بأن "المليشيات الحوثية نفذت هجوما واسعا من وادي نخلة شمالي مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، باتجاه مواقع للقوات المشتركة جنوب شرقي المدينة".

وأضاف، أن "مواجهات عنيفة دارت لأكثر من ساعة بين الجانبين بمختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 7 آخرين من الطرفين".

وأشار إلى اندلاع مواجهات أخرى بالأسلحة المتوسطة بين الطرفين في قطاع المطار بمدينة الحديدة، إثر محاولة تقدم مقاتلين من "المليشيات الحوثية" صوب مواقع عسكرية في خطوط التماس الأمامية.

ووفقا للمصدر، تمكنت القوات المشتركة من صد محاولة "عناصر حوثية" إثر مواجهات أوقعت قتيلين و5 جرحى من المهاجمين، في حين سقط قتيل وأصيب ثلاثة من العسكريين.