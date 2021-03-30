تسترت عليها دولة كبرى.. وكالة رويترز تكشف عن فضيحة من العيار الثقيل لـ«الحوثيين»بشأن هجوم مطار «عـدن» الدامي ..تفاصيل «بايدن» يتوسل «إيـران» بمقترح جديد بشأن الملف النووي شرب الماء بعد الأكل: نصائح تهمك لهذا السبب يدعم مدرب إيطاليا زيادة قوائم المنتخبات في بطولة أوروبا الرياح ليست السبب.. الرئاسة المصرية تكشف عن المتسبب في حادثة السفينة الجانحة ”اللجنة الوطنية“ تطلع على حجم الأضرار في مخيمات النازحين التي قصفها الحوثيون في مأرب مليشيا الحوثي تحول جامعة ”العلوم والتكنولوجيا“ الى ”ثكنة عسكرية“.. شاهد بالصور توجيهات ملكية من الملك سلمان ويشكل عاجل للأردن مارب.. أبناء حصون آل جلال يسيرون قافلة لدعم أبطال الجيش والمقاومة وفاة فنانة خليجية شهيرة بعد إصابتها بفيروس "كورونا
كشف دبلوماسيان مطلعان اليوم ، الاثنين، إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر كانون الأول على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية.
ونقلت وكالة"رويترز"عن ،الدبلوماسيان قولهما :إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع.
وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر.
ولم يوضحا سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب.
يذكر أن مطار عدن تعرض لهجوم إرهابي، في 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الشرعية إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 22 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.
وتعرض المطار لقصف بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.
وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اتهامه للحوثيين بالوقوف خلف الهجوم الدامي.
بينما نفت مليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم.