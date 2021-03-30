تسترت عليها دولة كبرى.. وكالة رويترز تكشف عن فضيحة من العيار الثقيل لـ«الحوثيين»بشأن هجوم مطار «عـدن» الدامي ..تفاصيل

الثلاثاء 30 مارس - آذار 2021 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 561

كشف دبلوماسيان مطلعان اليوم ، الاثنين، إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر كانون الأول على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية.

ونقلت وكالة"رويترز"عن ،الدبلوماسيان قولهما :إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع.

وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر.

ولم يوضحا سبب منع روسيا نشر النتائج. ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب.

يذكر أن مطار عدن تعرض لهجوم إرهابي، في 30 ديسمبر الماضي، لحظة وصول طائرة تقل الحكومة الشرعية إلى المطار، وفيما نجا جميع من كان على متن الطائرة، قتل 22 شخصاً وأصيب حوالي 110 آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون وإعلاميون وعاملون في المطار ومسافرون كانوا بانتظار رحلتهم إلى القاهرة.

وتعرض المطار لقصف بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة.

وجدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اتهامه للحوثيين بالوقوف خلف الهجوم الدامي.

بينما نفت مليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم.